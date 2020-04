Chi è Enrica Cenzatti, l’ex moglie di Andrea Bocelli

editato in: da

Enrica Cenzatti è l’ex moglie di Andrea Bocelli, accanto al tenore per moltissimi anni e madre dei suoi figli più grandi. Classe 1969, è nata a Pisa e aveva solo 17 anni quando incontrò per la prima volta Andrea. All’epoca lui suonava il piano in un bar e lei, entrando, rimase subito folgorata dall’artista. Nel 1992 la coppia convolò a nozze e tre anni dopo arrivò il primo figlio, Amos. Nel 1997 invece Enrica diede alla luce Matteo, che ha seguito le orme del suo famosissimo papà e oggi è un cantante affermato.

L’amore fra Enrica e Bocelli è arrivato al capolinea nel 2002. Qualche anno dopo, il tenore ha incontrato Veronica Berti che nel 2014 è diventata la sua seconda moglie. La coppia ha poi avuto una figlia, Virginia, che ha coronato il loro amore. La Cenzatti non ha mai rivelato i motivi della rottura con Andrea e anche i dettagli del divorzio milionario sono rimasti segreti.

Di certo gli ex hanno cercato di creare un bel rapporto, nonostante l’addio, per amore dei figli. Secondo alcune indiscrezioni a portare alla fine delle nozze sarebbero stati i continui impegni di Bocelli e l’insofferenza di Enrica per i gossip sul tenore. Dopo l’addio ad Andrea, l’ex moglie si è trasferita in una villa a Forte dei Marmi insieme ai figli, mentre il cantante ha scelto di abitare a poca distanza per rimanere in contatto con Amos e Matteo.

“Da giovane non ho avuto fortuna con le donne – ha raccontato qualche tempo fa -. Per carattere sono portato alle passioni, ma m’innamoravo quasi sempre da solo. Mi sono rifatto strada facendo“. Oggi Bocelli è felicemente sposato con Veronica Berti che ha 25 anni in meno di lui. “Se la porta della camera da letto si apre su qualcosa di bello e interessante, allora l’amore durerà – ha raccontato a People -. Se la porta della camera da letto si apre, invece, su qualcosa che è noioso o poco interessante, non durerà – e parlando di felicità ha aggiunto -. Penso che possa essere pericolosa, quindi opto per la serenità. Quindi la serenità è la mia forma di felicità, e cioè un camino acceso, un bicchiere di vino, un buon amico con cui parlare… e mia moglie che mi aspetta in camera da letto!”