Jennifer Aniston e Brad Pitt, insieme sullo schermo

È da decenni che Brad Pitt e Jennifer Aniston non compaiono più sullo schermo insieme. E ora l'hanno fatto per uno scopo benefico. I due ex si sono ritrovati a recitare insieme per raccogliere fondi a favore di CORE, un’organizzazione di beneficenza che presta soccorsi di prima emergenza in questo periodo di pandemia da Coronavirus, e per Reform Alliance, il progetto di riforma della giustizia penale