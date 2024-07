JLo ha deciso di festeggiare in anticipo i propri 55 anni: il grande escluso è suo marito, che ha preferito restare in un altro Stato

Jennifer Lopez non ha voluto aspettare il 24 luglio per festeggiare i propri 55 anni. Ha così trasformato lo scorso weekend nella propria festa di compleanno. Un grande evento con tantissimi amici ma senza suo marito Ben Affleck. Qualora qualcuno avesse bisogno di ulteriori conferme sulla loro profonda crisi. Carrozze e cavalli alla festa, considerando come il tema scelto sia stato Bridgerton.

Il compleanno di Jennifer Lopez

Non è stato di certo un anno semplice per Jennifer Lopez, che aveva una gran voglia di festeggiare i suoi 55 anni e ripartire da zero. Lo ha fatto in grande stile, come al solito. I mezzi di certo non mancano per realizzare una festa in maniera incredibile. Stavolta si è lasciata ispirare da uno degli show più amati di Netflix: Bridgerton.

Un modo per essere circondata dagli affetti più cari e, al tempo stesso, non pensare allo stato del proprio matrimonio con Ben Affleck. Una vicenda che è sulla bocca di tutti ormai da mesi, e che sembra aver raggiunto una fase di non ritorno. Si starebbe addirittura parlando di divisione del patrimonio.

A ciò si aggiungono le delusioni professionali. Sul fronte filmico, infatti, le cose non sono andate per il meglio, anzi. Su quello musicale, sappiamo che ha dovuto annullare tutte le date del tour. Da qualche settimana sta raccogliendo le energie in vacanza, che l’ha vista passare anche dall’Italia. Un processo di guarigione, sembrerebbe, che passa anche attraverso una festa di compleanno anticipata.

J-Lo come in Bridgerton

Difficile pensare che un evento come il compleanno di Jennifer Lopez possa passare inosservato. La cantante, attrice e produttrice ha infatti sempre organizzato grandi eventi per quest’occasione. In questo caso, però, è riuscita a superarsi nettamente.

Ha infatti approfittato della propria vacanza negli Hamptons per organizzare una grande festa a tema Bridgerton. La serie Netflix è ambientata ai tempi della Reggenza inglese e, così come i libri da cui è tratta, ha grandemente spopolato.

A svelare il tutto sono state le foto “rubate” all’esterno della location della festa. Tutti gli invitati sono giunti a bordo di carrozze regali, trainate a cavalli bianchi. Ogni dettaglio è stato curato in maniera eccezionale. Basti pensare alle divise dei cocchieri, tramutati in veri e propri damerini di corte per l’occasione.

I paparazzi, insieme con svariati curiosi, sono rimasti a lungo appostati nei paraggi. Hanno potuto ammirare anche l’arrivo dei fiori. Variopinti ma soprattutto tantissimi. Sono infatti stati trasportati da dei camion.

Imposto ovviamente un preciso dress code agli invitati. Tutti hanno dovuto indossare degli abiti impero lunghi, sgargianti in colorazioni pastelli. Il tutto con numerosi dettagli particolari e accessori, dal tulle in arricchimento delle gonne, ai guanti lunghi fino al gomito, preferibilmente in raso. Come far mancare, poi, le ballerine coordinate. Non è stato condiviso alcuno scatto o video sui social. Un momento privato per ricaricarsi e sorridere, nuovamente.