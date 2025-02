“Eleonora Giorgi ci sta per salutare”: il triste annuncio in tv di Barbara Palombelli

Sembrano peggiorare le condizioni di salute di Eleonora Giorgi. A farlo sapere Barbara Palombelli nell’ultima puntata di Forum, dove da tempo lavora Paolo Ciavarro, figlio della nota attrice. “Ci sta per salutare”, ha detto la conduttrice parlando della Giorgi, che da oltre un anno sta lottando contro un tumore al pancreas e al momento è curata con morfina e terapia del dolore.

Come sta Eleonora Giorgi

Non sembrano esserci più speranze per Eleonora Giorgi. È quanto traspare dall’ultimo, triste, annuncio di Barbara Palombelli in tv. “Eleonora ci sta per salutare”, ha detto la conduttrice e giornalista lasciando il pubblico spiazzato. Poi ha voluto abbracciare Paolo Ciavarro, il secondogenito della Giorgi, che si trovava al suo fianco.

“Voglio dargli un abbraccio. Noi apprezziamo molto che oggi Paolo ha lasciato la mamma in ottima compagnia per stare con noi qui in diretta”, ha dichiarato la Palombelli per poi aggiungere: “Come sapete noi stiamo seguendo questa storia, come tutta Mediaset, perché vogliamo bene a Paolo ma soprattutto vogliamo stare accanto a una donna che ormai è entrata nel cuore di tutti gli italiani”.

Nessun commento da parte di Ciavarro ma solo un sorriso triste sul volto. Nell’ultimo periodo, insieme al fratello Andrea Rizzoli, alla moglie Clizia Incorvaia e al figlio Gabriele, ha trascorso tutto il tempo possibile insieme ad Eleonora Giorgi.

“Gabriele è una medicina vivente per nostra madre: cascasse il mondo, lei alle 17 lo deve vedere”, aveva raccontato qualche tempo fa Rizzoli a proposito del bambino nato tre anni fa, dopo l’incontro di Clizia e Paolo al Grande Fratello Vip.

“Le mie giornate le trascorro con la mia famiglia, sono sempre a casa di Paolo e Clizia, trascorro le mie tre orette con il mio nipotino Gabriele e Nina, la figlia di Clizia, giochiamo e ci divertiamo e, poi, torno a casa”, aveva affermato Eleonora.

Le ultime parole di Eleonora Giorgi

Di recente Eleonora Giorgi aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera rivelando di trovarsi in ospedale per in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute. “Non c’è nulla di male a dire che non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone “, aveva spiegato.

E poi: “Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo”. La notte, per l’attrice, è il momento più difficile della giornata: “La vita a volte è crudele. Trovarsi nella consapevolezza della morte ti fa analizzare le cose in modo diverso. Mentre dormo, adesso sogno. Prima non succedeva”.

La Giorgi ha scoperto nell’autunno del 2023 di avere un tumore al pancreas. Ha subito un intervento chirurgico, si è sottoposta a chemioterapia ma le metastasi si sono ingrandite arrivando anche al cervello.

“Aspetto qualche miracolo – aveva ammesso – Ora mi abbandono al fato, a qualcosa più grande di me contro cui non posso più di tanto lottare. Mi è capitato di pensare, in questo periodo, che ci sono tre cose della nostra vita che non sono necessarie alla sopravvivenza e alla riproduzione eppure sono enormi: l’amore, le bellezza e l’arte. Queste tre cose mi dicono che Dio esiste”.