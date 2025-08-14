Clizia Incorvaia, la prima estate senza Eleonora Giorgi: “Non è stato un anno semplice”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi

Un anno complicato per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ancora provati dal dolore della perdita di Eleonora Giorgi. Una perdita che, come ha raccontato più volte l’influencer, ha messo a dura prova le loro vite, lasciando però un’unica consapevolezza: l’amore per la loro famiglia.

L’ex gieffina non ha mai fatto mistero dell’affetto profondo che la legava all’amata suocera. E anche in questi giorni in compagnia della sua famiglia, mentre si sta godendo dei giorni di relax in Sicilia, pesa l’assenza di chi non è più con loro.

Clizia Incorvaia, il dolore che non passa: la prima estate senza Eleonora Giorgi

Uno splendido carosello di foto quello pubblicato da Clizia Incorvaia, che si sta godendo qualche giorno di relax in Sicilia in compagnia del marito Paolo Ciavarro, del figlio Gabriele e degli amici più cari. Momenti di spensieratezza, tra gite in barca e paesaggi mozzafiato immortalati su Instagram, ma con un dolore di sottofondo, quello della perdita dell’amata suocera Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso marzo dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas.

“Non è stato un anno semplice”, ha scritto l’influencer a corredo delle foto condivise con i fan. “Ci lasciamo alle spalle un anno in cui abbiamo raggiunto traguardi importanti ma un anno che ci ha tolto la persona più importante della nostra vita. Ci ha messo a dura prova ma ci ha reso più forti, coesi e resilienti“. E per concludere un messaggio importante, una grande consapevolezza e la grande eredità che le ha lasciato proprio Eleonora: “La nostra forza è l’amore”.

L’ennesimo omaggio alla suocera alla quale era legatissima e che sempre rimarrà nel suo cuore. Un’assenza che ancora oggi pesa tanto e che non ha mai nascosto: “Sono giorni che ti cerco… che vorrei chiamarti o scriverti, che mi manca la tua voce, i tuoi consigli, il tuo sorriso… Mi manca la mia complice! Ti cerco e non ti trovo e mi sento triste, ma anche felice di averti avuta nella mia vita e sono frustrata… Mi rifugio così in pensieri felici di noi per trovare sollievo e forza… Grazie Ele”, aveva scritto poco tempo fa su Instagram, dedicando un post alla suocera.

Clizia e Paolo, i segni del dolore nel loro matrimonio

Poco più di un anno fa Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si scambiavano i voti nuziali alla presenza di amici e parenti: il matrimonio era stato anticipato per permettere proprio a Eleonora Giorgi di essere presente, visto che le sue condizioni di salute si erano aggravate. Quel giorno tutto era stato perfetto, ma quest’anno la coppia ha dovuto fare i conti con l’assenza di un pilastro importante della loro famiglia.

È stata la stessa influencer a raccontare quanto la perdita dell’attrice abbia condizionato anche il loro matrimonio: “La scomparsa di Eleonora ha influito moltissimo su di noi. Il dolore lacerante di lasciarla andare e di non averla più accanto a noi, il vuoto che ha lasciato, ci ha messo a dura prova. Ma abbiamo capito subito che l’amore va alimentato anche di fronte a una sofferenza che ti spezza il cuore e le ali”.

“Ci manca tanto”, aveva aggiunto Clizia. “Ma questi mesi ci hanno reso ancora più uniti e consapevoli di quanto siamo forti insieme. Per questo celebreremo il nostro primo anniversario con il cuore pieno di gioia e gratitudine. Anche perché Eleonora avrebbe voluto così: ‘Godetevi la vita, coltivate ogni giorno il vostro amore’ ci ripeteva sempre”.