Il look di Clizia Incorvaia per il suo giorno più bello con Paolo Ciavarro

Fonte: Getty Images Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Il 12 luglio 2024, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono convolati a nozze. La coppia, che si è conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip, ha coronato il suo sogno d’amore con una cerimonia romantica sulla spiaggia a Forte dei Marmi, davanti ad amici e parenti più cari. L’influencer ha scelto, per il suo secondo matrimonio, un abito dalla linea molto semplice. Il tocco di originalità, invece, Clizia Incorvaia l’ha riservato ai capelli, decorati da tante clip bianche a forma di pallina.

Clizia Incorvaia, l’elegante abito da sposa

Clizia Incorvaia ha sposato il suo Paolo Ciavarro in una location dal valore simbolico. Il presentatore tv e l’influencer, infatti, hanno detto di Si in un lido a Forte Dei Marmi, luogo in cui si sono conosciuti i genitori dello sposo: i famosissimi Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, protagonisti del film cult Sapore di Mare, durante le cui riprese la coppia si è innamorata. Proprio per la famosa attrice e per le sue condizioni di salute, i due volti noti dello spettacolo hanno anticipato la data del loro matrimonio da ottobre a luglio 2024.

Per il suo giorno più bello, Clizia Incorvaia ha voluto brillare per la sua bellezza naturale, esaltata da un abito dalla linea semplicissima. L’influencer, infatti, ha indossato, per dire di Si a Paolo Ciavarro, un abito bianco dalla linea dritta senza ricami o applicazioni. Unico vezzo del vestito era una striscia di merletto a ornare lo scollo dell’abito.

Abbinati all’abito della sposa, un paio di guanti alti fino al gomito, che, però, lasciavano scoperte le sue mani. Anche questi era ornati da un giro di merletto.

Clizia Incorvaia, l’hairstyle luminoso

Clizia Incorvaia ha scelto, per il suo giorno più bello, un look semplice, senza fronzoli e ricami. La chioma bionda dell’influencer, invece, è stata finemente acconciata con delle clip per capelli che davano luce al suo viso. L’ex gieffina, infatti, ha scelto, per le sue nozze, di lasciare la sua chioma sciolta, tranne che per delle ciocche davanti, vicine al viso. Questa parte dei suoi capelli era intrecciata in quattro diverse treccine, che scendevano accanto al volto della sposa. L’acconciatura di Clizia Incorvaia era decorata da tante clip bianche a forma di pallina, che le illuminavano il viso.

Seguendo i colori della cerimonia, l’influencer ha portato con sé all’altare un bouquet da sposa, composto da insoliti fiori celesti. La sposa ha scelto d’indossare un girocollo di perle per il suo giorno più bello e degli orecchini poco evidenti. Anche il make up della sposa era all’insegna della bellezza naturale e declinato nei toni dell’arancione e dell’oro, intorno agli occhi. Mentre le labbra dell’influencer erano sottolineate da un rossetto dai toni rosati.

Per la festa di nozze, Clizia Incorvaia ha effettuato un cambio d’abito e d’acconciatura. Per la seconda parte del suo giorno più bello, l’influencer ha scelto un vestito corto con gonna a ruota, bustier e scollo a cuore, senza maniche, completamente decorato da lustrini. Per ballare sulle note di una canzone di Patty Pravo, Clizia Incorvaia ha legato la sua chioma con un fiocco bianco.

Elegantissimo per l’occasione importante, anche Paolo Ciavarro, che sposato la sua compagna con un completo elegante blu scuro, abbinato a camicia bianca e cravatta grigio chiaro.