Fonte: IPA Clizia Incorvaia

“Dovrei denunciare delle cose importanti”, con alcune stories su Instagram, Clizia Incorvaia ha preoccupato i suoi fan in merito a qualcosa che le è successo, ma senza aggiungere ulteriori dettagli o spiegazioni, almeno per il momento. In vacanza sul Lago di Anterselva in Alto Adige, avrebbe dovuto fare per la prima volta sci di fondo. Tuttavia, la giornata, almeno stando alle sue parole, non sarebbe andata affatto come programmato.

Clizia Incorvaia, lo sfogo su Instagram

“Inizia la mia stagione preferita”, ha scritto Clizia Incorvaia su Instagram, mostrando i suoi outfit invernali, da destinare alla vacanza sulla neve. Dopodiché, è “sparita” dai social per qualche ora, scusandosi con i suoi follower. Quando è ritornata, in una stories su Instagram, ha accennato a qualcosa che le è successo, ma senza entrare nel dettaglio. ”

“Ciao ragazzi, scusate se sono scomparsa, oggi è stata una giornata a dir poco difficile, molto complicata. Volevo condividere con voi il mio primo giorno di sci di fondo ma non è stato possibile. In questo momento non voglio parlarvi di questa giornata perché dovrei denunciare delle cose importanti che in questo momento non mi va di fare, anche dal punto di vista energetico”. Dunque, la prima giornata sulla pista da sci non sarebbe andata come previsto: per ore, la Incorvaia è sparita dai social, per poi tornare in tarda serata, visibilmente turbata. In seguito ha condiviso un momento speciale in famiglia, ovvero un video del compleanno di suo fratello Mattia.

Clizia Incorvaia, Natale in famiglia con Eleonora Giorgi

Per Clizia Incorvaia, le feste sono un momento speciale, e quest’anno il Natale è all’insegna della famiglia e della vicinanza a Eleonora Giorgi, mamma del marito Paolo Ciavarro e nonna dell’amato nipotino Gabriele. In effetti, hanno avuto la possibilità di festeggiare persino in anticipo rispetto al 25 dicembre: a Verissimo, aveva fatto una promessa alla suocera, ovvero “Ti prometto il Natale più bello di sempre”. E sono arrivati i parenti dalla Sicilia per festeggiare tutti insieme, ma anche Massimo Ciavarro, che ha fatto una sorpresa alla Giorgi.

Una cena di Natale in anticipo, con i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, la moglie di quest’ultimo, Serena Meriggioli, oltre ai parenti della Incorvaia, Corinna Recca e Salvatore Incorvaia, il fratello Mattia e la sorella Micol (che sta insieme a Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina). “Senza di loro non credo che avrei affrontato questo anno così complicato”, aveva dichiarato la Giorgi, ospite spesso a Verissimo in collegamento da casa.

“Mia suocera dice che sono entrata nella sua vita come una nuvola rosa dispensatrice di leggerezza e voglia di fare festa. Forse era così, ma quest’anno ho vacillato anche io… Ho tratto forza da Eleonora, dalla sua energia e dal suo sense of humor”, aveva detto la Incorvaia, riferendosi alla sua vicinanza alla Giorgi. Un anno complesso, segnato dalla diagnosi del tumore al pancreas. Il sostegno ha significato molto per l’attrice, che più volte ha spiegato di essere stata riempita d’amore in questo periodo: il tempo trascorso in famiglia è sempre il più prezioso.