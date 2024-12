Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia: “Il tempo trascorso insieme è il dono più prezioso”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia

Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia hanno regalato ai loro fan un momento di pura dolcezza, condividendo una foto che celebra il valore del tempo trascorso in famiglia. Tra legami affettuosi e sfide personali, l’attrice e la sua famiglia si preparano a un Natale ricco di significato, accompagnati da riflessioni profonde e attimi di intensa complicità.

Un legame speciale tra Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia

In un tenero post su Instagram, Clizia Incorvaia ha condiviso un dolce carosello insieme alla suocera Eleonora Giorgi, accompagnata da una didascalia toccante: “Il tempo trascorso insieme è il dono più prezioso: momenti semplici, ma pieni d’amore🥹❤️”. Questo scatto celebra l’amore e la complicità tra due donne che, nonostante le difficoltà della vita, trovano nella famiglia la loro forza.

Il rapporto tra Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia è sempre stato segnato da grande affetto e stima reciproca. L’attrice, leggendaria icona del cinema italiano, ha spesso espresso gratitudine per l’unione familiare che si è rafforzata ulteriormente dopo la nascita del nipotino Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia. La loro vicinanza è oggi una fonte di sostegno preziosa per Eleonora, che sta attraversando una delle sfide più difficili della sua vita.

Eleonora Giorgi a Verissimo: “Ho rischiato di morire, questo Natale è un dono”

Eleonora Giorgi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato apertamente della sua battaglia contro un tumore al pancreas e del recente spavento che ha vissuto a causa di un malore. Collegata da casa e circondata dalla sua famiglia, l’attrice ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, mostrando grande forza d’animo e voglia di vivere.

“Qualche giorno fa, mamma ci ha fatto prendere uno spavento perché è stata ricoverata”, hanno raccontato i figli Paolo e Andrea, visibilmente preoccupati. La stessa Giorgi ha spiegato che il malore è stato causato da un errore di valutazione. “Una sera avevo voglia di qualcosa di dolce e ho mangiato troppo mango. La glicemia è schizzata a 500, ho rischiato di morire ma non sapevo che questo frutto avrebbe avuto questo effetto. Comunque è andato tutto bene”.

Nonostante la gravità della sua situazione, Eleonora ha mostrato una forza straordinaria. Ha descritto il prossimo Natale come un dono speciale, un momento da vivere con tutta la famiglia: “Questo Natale a Roma, tutti insieme, è un dono che mi stanno facendo le mie due nuore.

Ci sarà anche Massimo [Ciavarro, suo ex marito], che arriverà da Lampedusa”. L’attrice ha poi aggiunto quanto sia grata per la presenza costante dei suoi cari: “Il tumore continua a crescere, anche se non in maniera devastante. Ma continuo a lottare per mantenere un barlume di vita e non essere solo una persona ospedalizzata”.

L’attrice ha sempre messo al primo posto gli affetti, trovando nella quotidianità con i suoi figli e nipoti una ragione per andare avanti. Il carosello pubblicato da Clizia, così semplice ma carico di significato, è un simbolo di quel legame speciale che unisce questa famiglia, capace di affrontare ogni sfida con amore e determinazione. Un messaggio universale che invita tutti noi a celebrare e valorizzare i momenti condivisi con i nostri cari.