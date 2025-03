Eleonora Giorgi, l’ultima volta che è stata ospite di Caterina Balivo

Fonte: IPA Eleonora Giorgi

L’addio di Eleonora Giorgi ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo. A poche ore dalla notizia della sua scomparsa, La Volta Buona di Caterina Balivo le ha dedicato una puntata speciale, ripercorrendo alcuni momenti della sua carriera e della sua ultima apparizione televisiva.

Un ingresso in bianco e un dettaglio inquietante

Quando Eleonora Giorgi è stata ospite del programma, il pubblico ha visto entrare una donna elegante, vestita interamente di bianco, avvolta in una stola candida. Un’apparizione leggiadra, ma segnata da un dettaglio che oggi suona come un presagio: una tosse persistente.

Caterina Balivo ha ricordato quell’incontro con parole che oggi assumono un significato diverso: “Aveva una tosse molto brutta. Lei diceva: ‘Io fumo tanto’. Ma poi quella tosse l’ha portata a fare accertamenti, ed è così che ha scoperto quel tumore al pancreas.”

Le parole di Eleonora Giorgi sul tempo e sull’accoglienza

Nel corso della trasmissione è stato mandato in onda un frammento dell’intervista rilasciata dall’attrice, in cui rifletteva su come il tempo l’avesse cambiata:

“Col tempo ho imparato molto, ho imparato ad accogliere gli altri. Accogliere vuol dire capire che gli altri non lo fanno apposta a essere diversi da me. Ci vogliono molti anni per capirlo, perché inizialmente ti incavoli sempre. Ma l’altro è fatto in un modo diverso e non è colpevole di questo. Accogliere gli altri sospendendo il giudizio è un grosso passo avanti. Certo, finché non ti condizionano rovinosamente”.

Una coppia da copertina e il fascino delle storie d’amore

Nel ricordo di Eleonora Giorgi non poteva mancare un accenno alla sua storia con Massimo Ciavarro, una delle coppie più amate degli anni ‘90. Balivo ha commentato: “Eravate bellissimi insieme, tu e Ciavarro. Posso dire? Una coppia da Brad Pitt e Angelina Jolie.”

L’attrice ha raccontato un episodio legato alla loro popolarità: “Forse eravamo stati ospiti a Domenica In, c’erano anche Al Bano e Romina, io e Massimo. Avevano avuto uno share dell’80%! Ma ci credo, perché il pubblico certe coppie le rivuole insieme. Come Michelle e Ramazzotti… Le rivuole, le rivuole!”

La scelta di cambiare vita

Dopo anni di riflettori, Eleonora Giorgi ha deciso di cambiare strada, scegliendo una vita più tranquilla, lontana dai set e dai palcoscenici. “Ci siamo conosciuti sul set, poi ho scelto di ritirarmi e di avere un altro figlio, che bello. In campagna, con Paolo”.

Un legame speciale con Clizia Incorvaia

Durante la puntata, è stato ricordato anche il rapporto profondo che Eleonora Giorgi ha avuto con la nuora Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro. Tra le due c’era un’intesa sincera, basata su affetto e stima reciproca. Clizia non ha mai nascosto la sua ammirazione per Eleonora, descrivendola come una suocera premurosa e sempre presente nella vita della famiglia.

In una delle sue interviste, Clizia aveva raccontato di quanto si rivedesse in Eleonora e di come la loro storia personale avesse dei punti in comune: “Credo che lei si ritrovi molto in me. Abbiamo una storia simile, dal momento che anche lei aveva un precedente matrimonio e un altro figlio. Mi ha detto ‘perché ti dovrei giudicare, se è la mia stessa storia’”.

Il loro legame si è rafforzato ulteriormente con la nascita di Gabriele, figlio di Paolo e Clizia, venuto al mondo nel febbraio 2022. Per Eleonora, il nipotino era una fonte di immensa gioia, una presenza luminosa nella sua vita. La loro relazione rappresentava un esempio di come la comprensione e il rispetto possano costruire rapporti familiari autentici e duraturi.