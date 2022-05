Calzedonia, un’estate sulla cresta dell’onda

I costumi interi nel corso delle ultime estati anni sono tornati alla grandissima, ma nessuno potrà togliere dal podio più alto della classifica dei più amati l’intramontabile duepezzi. Le linee dell’estate 2022 riportano in auge gli slip sgambati, affiancati ai sempre amati “a vita bassa”. Tra bikini in spugna e tessuto effetto crochet, beachwear con dettagli gioiello e linee minimal, ecco i trend interpretati da Calzedonia.

Reggiseno a triangolo, come allacciarlo

Dietro il collo, ma non solo. Il classico e sempre ricercato reggiseno a triangolo, il preferito dalle patite dell’abbronzatura “con pochi segni”, si ripropone con delle allacciature insolite: i laccetti possono essere incrociati sul decolleté e annodati dietro il collo, o attorno alla vita, o ancora dritti.

Dettagli gioiello

A renderle ancora più speciali i costumi, le decorazioni gioiello: come gli anelli che impreziosiscono il bikini e donano un’aria più accattivante. Questa linea di duepezzi dalla vestibilità ridotta, estremamente sexy, li rende perfetti per un’abbronzatura dorata e uniforme. Ma non dimenticate mai la protezione solare.



Colori accesi, stampe fantasia

Dal color cielo tinta unita passiamo alle vivaci stampe che richiamano il mondo tropical con due pezzi sgambati, da abbinare a bra strutturati che valorizzano il décolleté. Ideale anche per chi ha il seno abbondante e necessita di un reggiseno che contenga di più del modello a triangolo.



Crochet mania

Ma scopriamo insieme i i materiali. Riecco l’effetto “uncinetto”, il cotone crochet lavorato a fantasie geometriche e tinte forti, ideale per abbinamenti tra bikini e beachwear che rimandano agli Anni Settanta. Qui lo vediamo proposto in un bikini dai toni caldi, note di colore che vanno dal giallo al bordeaux.

La lavorazione a uncinetto si ripropone anche nei pantaloni palazzo in total black e total white, in un mini caftano decorato sulla scollatura, nel maxi dress col corpetto a crochet, e infine negli accessori: borse per il mare dall’irresistibile fascino vintage.

Morbida spugna

Infine la spugna, tra i trend dell’estate 2022. Tra i colori proposti prevalgono le tinte pastello, accompagnate da qualche nota tropicale. Si abbinano ai copricostumi: i pantaloncini realizzati in questo materiale, comodi, morbidi e femminili, sono già un must.