Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: 123rf

È il momento più atteso dell’anno, quello dell’estate. Non solo per le vacanze vista mare e per le gite in montagna, soprattutto per quei bellissimi look che possiamo sfoggiare a ogni ora del giorno e della sera mettendo in mostra la pelle dorata e baciata dal sole

Ed è proprio per quelle mise caratterizzate da ampie scollature che è stato pensato il reggiseno adesivo invisibile, un vero must have dell’estate, nonché il migliore alleato di tutte le donne che sognano di mettere in evidenza la schiena.

Il reggiseno adesivo invisibile, infatti, è pensato per essere indossato sotto gli abiti caratterizzati da importanti scollature sulla schiena, ma può essere indossato anche sotto altri vestiti, top e t-shirt. Questo indumento intimo rimane invisibile e nascosto garantendo però il giusto sostegno.

Come funziona il reggiseno adesivo invisibile

Impossibile definirlo un semplice indumento intimo, perché il reggiseno adesivo invisibile è molto di più. Si tratta, infatti, di un vero e proprio alleato dell’estate che non può mancare nel cassetto della biancheria intima di una donna. È grazie a lui che possiamo sfoggiare i look più sensuali della stagione senza rinunciare al sostegno che il nostro seno richiede!

Questo indumento strategico, infatti, aderisce totalmente al corpo, risultando invisibile sotto gli abiti, grazie agli adesivi. La sua esistenza ci permette di scegliere degli outfit con scollature profonde frontali, posteriori e persino laterali.

Il design invisibile e i materiali con i quali sono realizzati tutti i modelli in commercio, ci permettono di utilizzarlo in diverse occasioni e con i più differenti capi d’abbigliamento, formali e informali, quando la nostra esigenza è quella di non mostrare alcun segno del reggiseno.

I modelli più venduti online

Sostiene, modella e non si vede: è il reggiseno adesivo invisibile che non ha spalline, né fascia, e che garantisce la sua efficacia con molta discrezione. E noi, neanche a dirlo, ce ne siamo innamorate. Ma come scegliere la tipologia migliore e più adatta alle nostre esigenze?

Una rapida ricerca dei modelli più venduti online di reggiseno adesivo invisibile, ci restituisce la risposta, ma soprattutto ci fornisce la soluzione alle nostre più diverse esigenze.

C’è, infatti, quello in silicone che si indossa come un adesivo. Una volta posizionate le coppe sui seni, queste vengono allacciate tra loro con un gancio centrale. Questi modelli possono essere utilizzati più volte e lavati, ovviamente, anche se con il tempo il silicone potrebbe perdere la sua potenza adesiva. Motivo per il quale è sempre meglio comprarne uno di scorta, visti anche i prezzi accessibili.

Tra i modelli più in voga c’è quello lift up che, come il nome stesso suggerisce, non solo aderisce perfettamente alla pelle, ma garantisce un sostegno del seno perfetto, anche migliore di quello del reggiseno tradizionale. Il reggiseno invisibile adesivo lift up è più piccolo del modello precedente, ma più grande di un copri capezzolo, caratteristica questa che permette di sorreggere al meglio il senso.

Un’altra alternativa è quella fornita dai copricapezzoli. Realizzati in silicone medico adesivo, questi possono essere adagiati sulla pelle garantendo la giusta copertura del capezzolo qualora si vogliano indossare abiti e capi d’abbigliamento dotati di profonda scollatura.

Non sapete quale scegliere? Continuate a leggere la nostra guida per scoprire dove acquistare i migliori modelli online!

Reggiseno adesivo lift up

Tra i modelli di reggiseno adesivo invisibile più in voga del momento, c’è sicuramente quello adesivo lift up. Il motivo è presto detto: è discreto e invisibile, si adatta perfettamente alla pelle, e ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lavabile e riutilizzabile, questo modello aderisce al seno dando il giusto sostegno, motivo per il quale è consigliato anche per le taglie grandi.

Reggiseno Adesivo in Silicone Push Up Reggiseno Adesivo in Silicone Push Up riutilizzabile e senza spalline

Reggiseno push up con gancio centrale

Tra i più amati e i più acquistati online, troviamo anche il reggiseno push up con gancio centrale e il motivo è facilmente intuibile. Questo modello, infatti, non ha nulla da invidiare ai tradizionali bra. Grazie al gancio che unisce le due coppe, l’effetto push up e modellante è assicurato.

Con l’esterno in lycra e l’interno realizzato con silicone medico, aderisce perfettamente alla pelle senza lasciare segni o mostrare traccia della sua presenza. È perfetto da indossare con abiti particolarmente scollati, sia dietro che davanti.

Se cerchi una soluzione ancora più completa punta sul push up con gancio centrale abbinato a copricapezzoli. Il reggiseno è disponibile in due colori, sia nero che color carne, per abbinarlo come preferisci e con un’aderenza ottimale grazie al taglio tridimensionale. Sostegno e copertura sono favolosi, mentre il tessuto è in cotone anallergico, per farti sentire super sicura.

Copricapezzoli in silicone

I copricapezzoli in silicone sono dei veri e propri alleati delle donne. Piccoli e discreti, ma soprattutto completamente invisibili, si possono indossare in ogni occasione, sia sotto a capi d’abbigliamento trasparenti e attillati che caratterizzati da profonde scollature. Proteggono, inoltre, una delle parti più sensibili del corpo femminile. E sono così piccoli da poter essere nascosti anche nella borsa e portati ovunque. Come rinunciarci?

Kit per reggiseno invisibile

Ipoallergenico e invisibile, questo reggiseno si “crea” facilmente usando un semplice kit che comprende copricapezzoli e cerotti. Facile da indossare e da rimuovere, garantisce una protezione da sudore e caldo. Il risultato è così perfetto che ti dimenticherai di indossarlo, sfoggiando il tuo look con scollatura senza paura. La sera non dovrai fare altro che rimuovere il nastro adesivo con un po’ di olio o crema idratante e il gioco è fatto!

Vuoi rimanere sempre aggiornata sulle ultime novità e sulle offerte? Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla moda.