4 idee per riciclare i vecchi reggiseni

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos

Ogni donna lo sa bene, quanti reggiseni si accumulano anno dopo anno! Da quello più ricercato e costoso, a quello semplice e pratico… Cassetti che straripano di reggiseni ormai logori, rovinati, sbiaditi, lavaggio dopo lavaggio o non più alla moda. Ma aspetta, prima di buttarli! Ci sono parecchi modi originali per riciclare i vecchi reggiseni e dare loro una nuova vita, trasformandoli in accessori fashion di vario genere e multiuso.

Riciclare i vostri reggiseni usati vi permetterà di avere in casa accessori originali ed unici. E poi anche se un capo di abbigliamento è vecchio e non può più essere utilizzato, è sempre meglio ricorrere al riuso creativo eco-friendly, per non sprecarlo e gettarlo via inutilmente.

Siete a caccia di spunti? Vi sveliamo come fare!

Sacchettini profumati

Utilizzate l’arte del riciclo e del riuso creativo anche con i vostri reggiseni, trasformandoli in sacchettini per profumare il cassetto della biancheria, la casa, gli armadi o la macchina. Iniziate con il separare il pizzo del reggiseno dalle restanti parti e cucite insieme le due coppe del vostro reggiseno. Potete inserire all’interno po’ di Potpourri di semi di lavanda oppure delle spezie di vario genere. Provate anche qualche goccia degli oli essenziali per profumare cassetti o armadi dove riponete i vestiti oppure usateli per decorare il bordo della vostra vasca da bagno.

Borse e pochette

I vostri reggiseni usati possono diventare anche delle pochette stile vintage e alla moda. Come fare? Tagliate le bretelle, in modo da realizzare i manici della borsetta e cucite tra loro le coppe. Sulla parte destinata all’apertura dovrà essere applicato un bottone colorato o uno spillo. Potrete sbizzarrirvi con la decorazione di nastri, pizzi o paillettes. E chiaramente dovrete inserire una cerniera nella parte in cui la pochette si apre.

Ali per un costume originale

Se state pensando di modificare un vecchio reggiseno che non mettete più, ma al quale siete affezionate, potete pensare di realizzare degli accessori per un costume per voi o per i vostri bambini o nipotini per Carnevale, Halloween, per una festa a tema o per un saggio di danza. I reggiseni con i ferretti sono l’ideale per il riciclo. Infatti con i ferretti potrete ricavare i contorni delle ali adatte per un costume di un angelo o di una fatina. Date sfogo alla vostra fantasia e decorate il resto in base ai vostri gusti.

Un portaspezie colorato

Per riutilizzare un vecchio reggiseno che non vi serve più, potete dare vita a dei portaspezie colorati e originali. Prendete la coppa di un vecchio reggiseno senza ferretto, infilate al suo interno un nastro oppure cucitelo ai bordi. Tagliate la stoffa dei vostri reggiseni e create dei sacchettini colorati, dentro i quali potrete inserire le spezie che avete in cucina. Le sacche possono essere appese al muro oppure in una composizione in pieno stile orientale. È un ottimo metodo per continuare a rendere “hot” la vostra biancheria.

Altre idee originali

Queste sono solo alcune idee per trasformare i reggiseni vecchi e riciclarli nel modo migliore. Ma le opzioni in questo caso sono infinite. Ad esempio i modelli a coppa e con ferretto posso diventare dei vasi eccezionali. Basterà appenderli con un gruccia e inserire all’interno dello spazio le piante.

Chi ha figli o nipoti sempre pronti a giovare all’aria aperta invece potrebbe cucire delle comode e super sicure ginocchiere. Per realizzarle basterà cucire due elastici di almeno 3 centimetri al posto delle bretelle. Le ginocchiere così ricavate andranno infilate all’altezza delle ginocchia, con le coppe a fare da protezione e gli elastici a trattenere il tutto.

Ma c’è anche chi è andato più in là, realizzando con un reggiseno vecchio e ormai logoro una mangiatoia per uccelli. Per crearla non serve molto: basterà legare le bretelle a un albero, lasciando l’interno delle coppe verso l’alto. Dovranno infatti fungere da contenitore per il mangime degli uccellini. L’unica avvertenza? Posizionare il reggiseno in una zona tranquilla e silenziosa del giardino.

Come scegliere il reggiseno

Una volta fatto spazio nel cassetto della biancheria sarà il momento di acquistare un nuovo reggiseno. Come fare la scelta giusta? Sul mercato esistono moltissimi modelli e a volte trovare quello giusto sembra davvero un’impresa. Il primo elemento da prendere in considerazione è la taglia, considerando che ogni donna ha un seno ed esigenze differenti.

La taglia di reggiseno: come trovarla

Per prima cosa è importante conoscere due misure: la circonferenza del petto (che viene ricavato passando intorno al busto un metro morbido) e la circonferenza del torace (che viene calcolata misurando la zona sotto il seno). La circonferenza del torace dunque corrisponde alla taglia di reggiseno e viene indicata usando i numeri ordinali. Per trovare la giusta dimensione della coppa invece si usa una formula matematica: circonferenza del seno – (circonferenza del torace + 12,5 centimetri).

Tipi di reggiseno: i modelli più famosi

Una volta scoperta la taglia giusta, quali sono i modelli migliori? Quello a balconcino presenta una scollatura bassa e ampia che dà forma e sostegno al seno. Di solito le spalline si possono togliere e il taglio basso rende il reggiseno poco visibile al di sotto dei vestiti. Il reggiseno a fascia è molto simile a quello a balconcino, ma non ha le spalline ed è l’ideale per abiti senza maniche o con una scollatura a cuore.

Fra i più amati c’è poi il bustier, molto simile ad un corsetto, ma capace di garantire un ottimo sostegno. Il bello di questo reggiseno è che si può usare anche come top durante l’estate. Ottimo pure l’halter bra: un modello con spalline che lascia nuda la schiena, consentendo di indossare anche abiti scollatissimi sul retro. Fra i grandi classici c’è poi il push up, con ferretto e imbottiture nella parte bassa per far risaltare il décolleté. Un reggiseno da indossare tutti i giorni come nelle grandi occasioni, pratico, comodo e funzionale. Infine non può mancare il reggiseno sportivo, da usare quando si pratica sport e si desidera avere un buon supporto per il seno che consenta di muoversi e fare attività sportiva in totale comodità e sicurezza.