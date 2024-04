A meno di quattro mesi dalla nascita della piccola Matilde, Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta sono tornati nello studio di Verissimo, raccontando queste settimane intense iniziate, purtroppo, con qualche preoccupazione. La Divina del nuoto italiano ha dovuto affrontare ore di dolore e grande preoccupazione al termine della gravidanza e ricordare quei momenti l’ha fatta scoppiare in lacrime, insieme alla consapevolezza di aver dato alla luce una creatura alla quale sarà per sempre legata in modo speciale.

La gioia di Federica Pellegrini dopo una grande sofferenza

Impossibile non notare gli occhi stanchi ma profondamente felici di Federica Pellegrini e Matteo Giunta al loro ingresso nello studio di Verissimo. Silvia Toffanin ha ospitato la coppia a quasi quattro mesi dalla nascita della loro prima figlia, la piccola Matilde, venuta al mondo lo scorso 3 gennaio. Una grande gioia per la Divina e il marito, preceduta però da momenti di grande preoccupazione e dolore che la campionessa di nuoto ha ricordato, senza riuscire a celare grande emozione.

“Ho sofferto molto, sono stati due giorni abbastanza sofferenti perché ho avuto delle contrazioni molto dolorose e violente – ha raccontato, scoppiando poi in un pianto liberatorio -. Dopo 48 ore ero esaurita, non riuscivo a stare neanche in piedi. A un certo punto anche dopo l’epidurale ero ancora molto indietro dalla spinta che avrebbe dovuto esserci, lei cominciava ad avere il battito irregolare e quindi i medici – erano tutti pronti abbiamo avuto un’equipe fenomenale, che ringrazieremo per sempre – hanno detto di andare in sala operatoria”.

Due giorni complicati che ha vissuto intensamente anche Matteo Giunta: “Sono emozioni forti, vai dalla preoccupazione alla voglia di vedere questa piccola che viene alla luce, però sono riuscito a mantenere comunque la calma, lo sport ti aiuta nei momenti di massima tensione”. Momenti che per fortuna sono un ricordo del passato e che hanno lasciato il posto all’immensa felicità dei due neogenitori, entusiasti di prendersi cura della loro bambina, il cui nome è stato scelto personalmente dalla Divina (così si chiamava la sua bisnonna).

Le parole di Matteo Giunta per la moglie Federica Pellegrini

Oggi la piccola Matilde sta bene, come confermato con orgoglio (e sollievo) dai neogenitori. Federica Pellegrini ha raccontato: “La piccolina adesso sta bene, ha 3 mesi e mezzo, pesa 7 chili e due, è lunga più di 60 cm. Sembra già gigante rispetto a quando è nata. È stato bello, bellissimo. Dopo un parto del genere la prima settimana è stata pesante, quei momenti sono stati effettivamente molto difficili però poi capisci che è stato tutto bellissimo“.

Anche per il marito (nonché ex allenatore) Matteo Giunta è stato un turbinare di emozioni contrastanti che, infine, hanno lasciato il posto a una consapevolezza: avere al fianco una donna che ama e stima, oggi più che mai. “È una piacevole scoperta perché anche da mamma è splendida – ha detto, visibilmente emozionato -. È tutto un crescendo, ogni giorno c’è qualcosa di diverso, di nuovo. È una scoperta e un viaggio bellissimo, quando ti senti padre è qualcosa che non si può spiegare”.