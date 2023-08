Federica Pellegrini, primo anniversario di nozze: “Felici come oggi per tutta la vita”

Qualche immagine, poche parole ma quante ne bastano per esprimere tutto l’amore del mondo. Federica Pellegrini e Matteo Giunta festeggiano il loro primo anniversario di matrimonio e per l’occasione la Divina del nuoto ha voluto condividere un tenero post su Instagram. Una dedica al suo amato sposo, con il quale ha trascorso momenti indimenticabili. Proprio come quel giorno a Venezia, sua città d’origine.

Federica Pellegrini, la dedica a Matteo Giunta per l’anniversario

“È già passato un anno. Un anno intero e abbiamo vissuto 3000 nuove emozioni e nuove avventure… – ha scritto Federica Pellegrini nel suo post di Instagram – È passato un anno e già quei vestiti non ci vanno più bene… per fortuna i nani sono rimasti 4 [parla dei loro adorati cagnolini, ndr] ma dormono sempre in mezzo a noi come la prima notte di nozze… C’è una Meringa in arrivo… È passato un anno ma quella felicità che montava minuto per minuto me la ricordo tutta… Con ogni millimetro del mio corpo… Felici come oggi per tutta la vita ci siamo detti… Ci stiamo provando da un anno. Auguri Amore Mio”.

Per ogni sposa il giorno delle nozze è indimenticabile. L’abito bianco, i sorrisi dei parenti degli amici più cari, la cerimonia e i primi romantici baci da marito e moglie con l’uomo che ti ha rubato il cuore. Le emozioni che si evincono dalla dedica della Divina al suo Matteo Giunta sono palpabili e le immagini a corredo del post non fanno altro che completare questa cornice di puro e profondo amore.

Federica e Matteo, che hanno partecipato insieme all’ultima edizione di Pechino Express, si sono proprio trovati e formano una delle coppie più belle dello sport italiano. Accomunati dalla passione per il nuoto – lui è stato il suo preparatore sportivo -, galeotta fu l’azzurra acqua della piscina che alla Pellegrini è valsa ben tre titoli mondiali, prima di ritirarsi definitivamente dalle gare.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta in dolce attesa della prima figlia

Sono romantici, innamorati, festeggiano un traguardo importante ma soprattutto sono in dolce attesa della loro prima figlia. Per Federica Pellegrini e Matteo Giunta è un momento d’oro, proprio come quelli vinti dalla Divina nel corso della sua impareggiabile carriera.

Il pancino si comincia a intravedere e con esso la prospettiva di un futuro pronto a tingersi di nuove emozioni e di nuovi progetti. Era stata la stessa campionessa di nuoto a condividere la lieta notizia con un post piuttosto ironico, com’è nel suo stile, salvo poi avere qualche dettaglio in più dalla mamma Cinzia Lionello, la prima a svelare il sesso della bambina. “Ha superato da poco i tre mesi, meglio non dire altro per adesso – ha rivelato al settimanale Oggi -. Avevamo la consegna del silenzio perché giustamente volevano essere lei e suo marito Matteo ad annunciarlo ma sono stati bruciati sul tempo, come era successo anche per il matrimonio. Dopo tutto il rodaggio che ho fatto con lo svezzamento e la gestione dei tre cuccioli di Federica, sono prontissima a fare la nonna e davvero non vedo l’ora”.