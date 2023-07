Federica Pellegrini incinta: l’annuncio su Instagram con Matteo Giunta

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Federica Pellegrini è incinta. L’annuncio viene proprio dal suo account Instagram, su cui ha condiviso, insieme al marito Matteo Giunta, un enigmatico video. La nuotatrice, dopo giorni di corsi e ricorsi di voci su una sua possibile gravidanza ha rotto il silenzio, chiarendo i dubbi. Certo, le immagini condivise sui social sono ironiche e scherzose, forse proprio per beffarsi di tutte le parole scritte nelle scorse ore, ma una frase di commento al post lascia poche incertezze: “But I want to tell you something…….🤣🤣🤣🤣🤰🏼”, “Devo dirvi una cosa”, seguito da alcune faccine ridacchianti e dall’emoji di una donna con il pancione. Insomma, la Divina, come sempre, gioca con i propri fan e, in qualche modo, si prende una rivincita per le comunicazioni affrettate delle scorse ore.

Federica Pellegrini è incinta: l’annuncio è una sfida

Sono stati giorni di indizi, foto rubate dai paparazzi e voci di corridoio quelli che hanno circondato la famiglia di Federica Pellegrini. Ora l’ex nuotatrice si riprende il giusto spazio per l’annuncio ufficiale della gravidanza e lo fa, come sempre, in modo scherzoso e autoironico, cogliendo al balzo la notizia del proprio record battuto ai mondiali di nuoto a Fukuoka. Molly O’Callaghan, atleta australiana, ha infatti cancellato il record del mondo segnato dalla Divina a Roma 14 anni fa nei 200 stile libero, con il clamoroso risultato di 1’52”85.

La lieta notizia viene data in un video in cui Federica Pellegrini mostra fiera il pancione, che, a maglia sollevata, rivela la scritta: “We’ll take it back”. Una sfida dunque, ma anche un’ammissione: “La gara migliore che ho visto negli ultimi 14 anni”, recita il post su Instagram. Poi, il bacio con Matteo Giunta e quella scritta tra i complimenti all’avversaria: “Abbiamo un annuncio per voi”, completata dall’emoji di una donna con il pancione.

Insomma, un messaggio che sembra raccogliere una sfida per il futuro: se il bebè in arrivo sarà una femmina le future nuotatrici avranno pane per i loro denti. Ma c’è anche chi ha criticato la scelta della coppia: “Annunciare un figlio parlando del record perso? Che brutto…”.

La gravidanza di Federica Pellegrini: dalle indiscrezioni all’annuncio

Sono tantissimi i commenti al video di Federica Pellegrini e Matteo Giunta che augurano alla coppia il meglio. Uno in particolare però attira inevitabilmente lo sguardo: “Dispiace solo che vi abbiano privato della libertà di comunicarlo con i vostri tempi!”, ha commentato un utente. Il riferimento è allo scoop del settimanale Chi, che ha annunciato la gravidanza nelle scorse ore, dopo che alcune foto avevano suscitato i primi dubbi, messi nero su bianco da Dagospia.

Quando vengono pubblicate delle indiscrezioni è subito un rincorrersi di indizi che confermino i rumors, ma questi possono arrivare solo dai diretti interessati. Come in questo caso: Federica Pellegrini è incinta? Ecco la domanda al centro del gossip estivo nato da una foto. Non si tratta di un caso isolato, ricordiamo tutti il caso della gravidanza di Aurora Ramazzotti o di tante altre. Si tratta di questioni delicate e, soprattutto, private, che meritano di essere trattate dai futuri genitori secondo il loro personale gusto. Ma, si sa, il gossip vola e ragiona secondo logiche tutte sue. Federica Pellegrini era intervenuta nelle scorse ore criticando aspramente chi pubblica notizie su temi così intimi e privati: “Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero”. Una risposta che non era né una conferma né una smentita, solo una presa di posizione rispetto ad un certo tipo di dichiarazioni.