Federica Pellegrini compie gli anni: la dedica di Matteo Giunta (che tutte vorremmo)

Sarà un compleanno da ricordare per Federica Pellegrini, e non solo per la gravidanza da poco annunciata. Circondata dall’affetto di fan e famiglia, la Divina spegnerà le sue prime 35 candeline accanto al marito Matteo, che nel suo giorno più importante non le ha fatto mancare una dedica molto speciale: poche parole, ma un messaggio pregno di significato che ogni donna vorrebbe ricevere dal proprio compagno.

La dedica di compleanno di Matteo Giunta

Federica Pellegrini è pronta a celebrare il suo primo compleanno da futura neomamma, ma a rendere la giornata ancor più speciale ci ha pensato suo marito Matteo Giunta. Il preparatore atletico ha dimostrato un più occasioni di essere un compagno dolce e premuroso, e nel giorno più importante per SuperFede non si è smentito, con una dedica sui social da incorniciare (virtualmente).

Lo scatto scelto dal futuro papà tradisce la semplicità che da sempre contraddistingue la coppia: nessuna foto patinata, ma un semplice ritratto a tavola, con lui proteso verso la mogliettina e lei sorridente a favore di camera. “Mi fai venir voglia di essere un uomo migliore. ♥️ Tanti Auguri Amore” recita la didascalia del post. Niente giri di parole, ma una dedica che colpisce nel segno, come testimoniano i commenti dei followers di Matteo e Federica.

“Questa è la dichiarazione che tutti gli uomini dovrebbero fare alla propria compagna” scrive una fan della coppia dando voce al pensiero di molte donne. “A volte non servono giri di parole. Lui con poche e giuste dimostra quanto bello e grande sia il loro amore” commenta un’altra utente. E qualcuno ironicamente si chiede “Esiste un clone?”. Insomma, Matteo Giunta è riuscito in un’impresa molto difficile: mettere d’accordo proprio tutti nel giorno più importante per la sua compagna.

Fiocco rosa e candeline

Sarà il primo compleanno in tre per la famiglia Pellegrini-Giunta. L’ex nuotatrice ha infatti annunciato da qualche settimana di essere in dolce attesa con un video piuttosto ironico sui social, e ci ha pensato sua mamma Cinzia Lionello a rivelare il sesso del bebè al settimanale Oggi: “È in arrivo una bambina! Ha superato da poco i tre mesi, meglio non dire altro per adesso. Avevamo la consegna del silenzio perché giustamente volevano essere lei e suo marito Matteo ad annunciarlo ma sono stati bruciati sul tempo, come era successo anche per il matrimonio. Dopo tutto il rodaggio che ho fatto con lo svezzamento e la gestione dei tre cuccioli di Federica, sono prontissima a fare la nonna e davvero non vedo l’ora“.

Il fiocco rosa è quindi pronto a fare capolino sull’uscio di casa della coppia, non prima che Federica abbia spento le sue prime 35 candeline e scartato tutti i regali che le stanno arrivando. Il primo è stato proprio quello del marito Matteo, che come nella migliore delle tradizioni le ha fatto recapitare un bellissimo mazzo di rose rosse, prontamente condiviso da Federica con un’ironica domanda: “35, con un pizzico di rosa. Ma dite che questa sera un bicchiere di vino lo posso bere?”. “Un pizzico di Meringa” ha sdrammatizzato il compagno. Insomma, per questa volta, la divina dovrà fare a meno delle bollicine.