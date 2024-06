Ballando con le stelle e Federica Pellegrini, quasi fatta: “Lei sta per trasferirsi a Roma”

Fonte: IPA Federica Pellegrini e Milly Carlucci

Da mesi si parla di una possibile partecipazione di Federica Pellegrini a Ballando con le stelle: fonti vicine alla produzione Rai hanno infatti riferito spesso di un forte interesse di Milly Carlucci per la campionessa di nuoto. Nelle ultime ore, tuttavia, le trattative sarebbero finalmente arrivate ad una conclusione: SuperFede, salvo colpi di scena, sarà una delle concorrenti della prossima edizione dello show.

Federica Pellegrini e la partecipazione a Ballando con le stelle

Mancano pochi mesi al ritorno in tv di Milly Carlucci e del suo Ballando con le stelle, ma da settimane impazzano i pronostici sui possibili concorrenti dello show. Tra i nomi più accreditati, ci sono quelli di Belen Rodriguez e Nina Moric, oltre a quello di Federica Pellegrini. Ma se nel caso delle due showgirl non ci sono ancora conferme ufficiali, la partecipazione della campionessa di nuoto sembra essere quasi certa.

Lo rivela il settimanale Dipiù, che spiega: “Manca poco alla firma, ma l’accordo è praticamente concluso e si può dire che Federica sarà una delle stelle del varietà di Raiuno”. Sempre secondo l’autorevole fonte, “verso la fine di agosto, la campionessa si trasferirà a Roma con suo marito e la piccola Matilde per iniziare gli allenamenti nella palestra dell’auditorium del Foro Italico (…) e ci resteranno fino a Natale, quando si concluderà il programma di Milly Carlucci”. Infine, un’indiscrezione sulla data di debutto del programma in tv: “Il 19 luglio, alla presentazione ufficiale dei prossimi palinsesti, la Rai ufficializzerà la partenza della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle sabato 28 settembre”.

Fonte: IPA

Se quasi sicuramente vedremo Federica in pista a settembre, lo stesso non si può dire di un’altra concorrente che Milly Carlucci avrebbe fortemente voluto nel cast: Chiara Ferragni. A tal proposito, la stessa conduttrice ha rivelato qualche giorno fa: “Ogni giorno scopro che siamo in corsa per qualcuno, ma fa parte del rutilante mondo dei casting”. Parole che hanno tutto il sapore di una vera smentita.

La carriera in tv di Federica Pellegrini

Dopo l’addio alle corsie di nuoto, che l’hanno incoronata atleta italiana più vincente di sempre in vasca, Federica Pellegrini ha saputo reinventarsi ritagliandosi spazio sui social e sul piccolo schermo. Già nel 2010, infatti, la campionessa aveva partecipato come “ballerina per una notte” alla sesta edizione di Ballando con le stelle, in coppia con l’insegnante di ballo Lucio Cocchi. Insieme al marito Matteo Giunta è stata invece tra i concorrenti di Pechino Express, ed ha ricoperto il ruolo di giudice ad Italia’ s Got Talent.

Sui social, invece, l’ex atleta condivide con i follower molti momenti della sua nuova quotidianità di mamma: il 3 gennaio di quest’anno ha infatti dato alla luce la primogenita Matilde, nata proprio dalla relazione con Matteo Giunta. Pur parlando apertamente di poppate e notti in bianco, la Pellegrini ha scelto di non mostrare (almeno per il momento) il volto della piccola: “Vorrei mostrarla al mondo intero, ma credo che il mondo social per il momento non sia un posto sicuro per lei… poi tra qualche anno chissà”. In ogni caso, siamo certi che dal prossimo settembre ci sarà anche Matilde a fare il tifo per la mamma in tv.