Anticipazioni Verissimo del 7 dicembre: l’emozionante vita da mamma di Federica Pellegrini

Dopo la puntata del 6 dicembre dedicata a Monica Guerritore, con un emozionante ritratto dell’attrice, torna domenica 7 dicembre l’appuntamento con Verissimo, il salotto del weekend di canale5 curato da Silvia Toffanin. Protagonista della puntata una delle sportive più amate dal pubblico italiano, Federica Pellegrini.

La regina del nuoto è oggi anche una super mamma pronta a raccontare le emozioni vissute in vasca negli anni, ma anche la sua nuova vita con la piccola Matilde tra notti insonni, prime pappe e un amore che le ha stravolto il cuore più di qualsiasi medaglia. Tra confidenze e ricordi, Federica svela il nuovo equilibrio tra famiglia e progetti futuri, senza perdere quell’energia da campionessa che la rende irresistibile anche fuori dall’acqua. Con lei molti altri ospiti per una puntata ricca di emozioni.

Verissimo, le anticipazioni del 7 dicembre

Da campionessa mondiale a mamma a tempo pieno: la vita di Federica Pellegrini si è trasformata con l’arrivo della piccola Matilde, nata a gennaio 2024 e già protagonista delle attenzioni dei media. Ai microfoni di Verissimo la campionessa è pronta a rivivere i momenti più importanti della sua vita e della sua carriera, compreso l’arrivo della figlia avuta dal marito Matteo Giunta che le ha stravolto e riempito la vita.

In un’intervista a Repubblica la Pellegrini aveva rivelato che per al momento non erano previsti altri bebè, visto che la piccola Matilde richiede tante energie, ma chissà se dalla Toffanin verranno svelate delle novità.

Pronto ad arrivare negli studi di Verissimo anche Achille Costacurta che verrà intervistato da Silvia Toffanin per la prima volta in assoluto: il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta parlerà del suo difficile percorso di vita e della sua rinascita e c’è da scommettere che ci sarà spazio anche per qualche lacrima di commozione.

La Colombari aveva già parlato delle difficoltà vissute dal figlio e del difficile periodo vissuto dal ragazzo, e già il suo racconto aveva colpito profondamente il pubblico che si era ritrovato a condividere uno spaccato di vita davvero intenso.

Gli altri ospiti a Verissimo, da Max Giusti a Paola Caruso

Oltre a Federica Pellegrini e Achille Costacurta, sono pronti ad arrivare nel salotto di Verissimo molti altri ospiti. Tra loro Max Giusti insieme a Isobel Kinnear: il conduttore debutta proprio il 7 dicembre alla conduzione di A ruota libera e sicuramente racconterà gli emozionanti dietro le quinte di questa nuova avventura che si appresta a vivere. Con lui l’esuberante Isobel, già volto noto al pubblico televisivo, che sulle orme di Samira Lui lascia Amici per il nuovo programma.

Pronta ad aprire il suo cuore e a raccontare le ultime dolorose vicende ai microfoni di Silvia Toffanin anche Paola Caruso. La showgirl parlerà nuovamente della terribile esperienza vissuta con suo figlio Michele svelando gli ultimi sviluppi della vicenda.

Ci sarà spazio anche per parlare dei problemi di salute, in via di risoluzione, vissuti dalla cantante Ivana Spagna, mentre tornerà nello studio di Verissimo anche Chiara Balistreri per aggiornare il pubblico sulla difficile battaglia giudiziaria che sta vivendo contro l’ex fidanzato, già in carcere con la condanna a sei anni e tre mesi per lesioni e maltrattamenti.

Quando e dove vedere la puntata di Verissimo del 7 dicembre

I telespettatori potranno seguire la nuova puntata di Verissimo del 7 dicembre in diretta su Canale5 a partire dalle 16.30, dopo il consueto appuntamento con Amici oppure in streaming su Mediaset Infinity dove, chi vorrà, potrà anche recuperarla nei giorni successivi. Clip e highlights saranno naturalmente visibili anche sui canali social del programma dove si potrà anche intervenire lasciando il proprio commento o interagendo con gli altri utenti.

