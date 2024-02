Ivana Spagna, chi è la cantante di easy lady: biografia e curiosità

Fonte: IPA Ivana Spagna

Capelli rigorosamente lunghi, leggermente mossi e biondi, voce inconfondibile, calda e potente. Ivana Spagna è una figura iconica della musica italiana, celebre per il suo talento eclettico e la sua presenza scenica carismatica, ha da sempre affascinato il pubblico con la sua capacità di trasmettere emozioni attraverso la sua voce vibrante e le sue performance coinvolgenti.

Chi è Ivana Spagna: la sua storia

Nota anche come “Spagna”, è nata il 16 dicembre del 1954 a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Fin da piccola manifesta uno spiccato interesse per la musica, partecipando a diversi concorsi provinciali dove già da allora si poteva intravedere il suo talento. Il suo approccio con il mondo della musica avviene intorno alla fine degli anni sessanta, quando entra a far parte del concorso Girogarda con il brano Quando tu sorridi.

Incide, in seguito, un 45 giri con l’etichetta Dischi Ricordi. Tuttavia, l’album non ottiene molto successo. Negli anni settanta è cantante della band Gli Opera Madre della quale fa parte anche il fratello Giorgio Theo Spagna e il suo compagno dell’epoca Alfredo Larry Pignagnoli.

Si esibisce in vari locali e discoteche in giro per l’Italia, mentre agli inizi degli anni ottanta collabora con alcune band di successo alle quali presta la sua affascinante voce. Inizia poi a cantare solista, utilizzando vari nomi d’arte come Barbara York e Mirage.

Il successo in Italia e all’estero

Gli anni ’80 della musica vedono una vera e propria svolta all’interno della carriera di Ivana Spagna. Il suo grande esordio arriva nel 1986 quando produce i brani Easy Lady e Jealousy, che le giovano una notorietà mondiale.

Molte case discografiche dell’epoca affermavano che una cantautrice denominata Spagna che cantava in inglese non avrebbe mai ottenuto un grande successo, pertanto poche erano le etichette che investivano sull’artista. Tuttavia, i suoi brani hanno iniziato a diffondersi all’estero fino ad essere apprezzati sempre di più dal pubblico e dalle radio. I turisti restano affascinati dalle canzoni che entrano a far parte delle playlist estive. È così che in breve tempo ottiene un contratto discografico con la Sony Music. L’artista viene lanciata sul mercato musicale mondiale tanto da raggiungere il successo anche negli Stati Uniti.

Con quest’ultimo traguardo, i suoi brani si aggiudicano delle considerevoli posizioni all’interno della classifica Billboard. Ivana Spagna resta ancora oggi una delle ultime donne ad aver vinto il Festival bar. Gli anni novanta vedono Spagna impegnata a lavorare sui nuovi progetti, sempre insieme alla Sony Music. La cantante va a vivere a Los Angeles, negli Stati Uniti. Collabora per alcuni programmi televisivi e testate giornalistiche americane tanto da essere considerata una vera e propria rivale della cantante Madonna.

Tuttavia, la promozione dei suoi progetti musicali in America si interrompe improvvisamente a causa della sua scelta di fare rientro in Europa. Nel 1992 ha sposato il musicista francese Patrick Debort, dopo una relazione durata ben otto anni. Tuttavia, il matrimonio è durato solo una settimana. Successivamente Spagna si è anche dedicata a progetti dance particolarmente noti, tra cui Corona e gli S-sense.

L’artista non demorde e nel 1994 arrivano altri due grandi successi, ovvero Lady Madonna (ultima canzone in inglese), mentre presta la sua voce per il brano Circle of Life di Elton John, colonna sonora della pellicola Il re leone.

Il tragico momento della morte della madre ha segnato un periodo molto buio per la vita e la carriera della cantautrice che ha rilasciato delle importanti rivelazioni. Ad influire su questo difficile momento della sua vita è stata anche la perdita di un bambino.

I riconoscimenti, da Sanremo al Festivalbar

Ivana Spagna gode di una fama a livello internazionale grazie ai suoi numerosi dischi che sono entrati a far parte delle classifiche di molti paesi europei ed extraeuropei, tra cui Francia, Giappone, Australia, Spagna e Germania. Ha partecipato dal 1989 al Festival di Sanremo per ben 8 volte (2024 compreso), aggiudicandosi il terzo posto nel 1995 con “Gente come noi”e il quarto nel 1996 con la canzone “E io penso a te”. Vanta ben 11 partecipazioni al Festivalbar nel periodo 1985-1998, vincendolo nel 1987 con “Call me e Dance dance dance”.

Nel 1987 si aggiudica il secondo posto della classifica britannica con Call Me, posizione raramente raggiunta da altri cantanti italiani in Inghilterra. Grazie a questo traguardo, Ivana Spagna ha vinto il Disco d’Oro alla carriera ed è stata considerata una delle cantanti italiane di maggiore successo sia in Italia che all’estero.

Cinque curiosità su Ivana Spagna

Una lunga carriera fatta di alti e bassi, come è proprio la vita (o il cerchio della vita, come si potrebbe dire). Abbiamo scovato ben 5 curiosità su Ivana Spagna che forse non conoscevate. Dai Telegatti a Easy Lady che fa il giro del mondo (e che non amava particolarmente come pezzo in prima battuta!).