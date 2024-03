Sono sempre di più le donne che amano viaggiare da sole, per esplorare il mondo in completa indipendenza: per farlo sempre in sicurezza, abbiamo raccolto alcune applicazioni utili e gratuite.

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Sono sempre di più oggi le donne che si avventurano per il mondo viaggiando in solitaria. Per godersi al meglio, però, libertà e indipendenza, è importante pensare prima a garantire la propria sicurezza. Fortunatamente, abbiamo già a portata di mano, con i nostri smartphone, tantissimi strumenti che possono aiutarci a stare al sicuro e viaggiare comode in ogni situazione (o quasi). In questo articolo parliamo proprio delle app più interessanti da scaricare, tutte gratuite e disponibili per Android e iPhone.

1. Prima di tutto la sicurezza con EchoSOS

Quest’app offre un servizio che va oltre le classiche applicazioni per inviare la nostra posizione ai servizi locali di emergenza: riconosce automaticamente il paese in cui ci si trova e fornisce i numeri di emergenza corretti, rendendosi così particolarmente adatta ai viaggi, anche fuori dall’Unione Europea. Inoltre, offre la possibilità di collegare contatti personali e di inviare SMS di emergenza anche in assenza di connessione internet. Consente a tutti i servizi di emergenza nel mondo di localizzarci rapidamente in caso di necessità.

2. 112 Where ARE U, l’app ufficiale del 112

Continuando a parlare di sicurezza, Where Are You è una delle migliori applicazioni in quanto consente di collegarsi in modo semplice e rapido al Numero Europeo d’Emergenza 112, che raccoglie Forze di Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco e Soccorso Sanitario.

Attraverso un’interfaccia intuitiva, dalla schermata principale è possibile avviare una chiamata al 112 con un solo tap, avviare una chat o attivare una “chiamata silenziosa” in situazioni in cui è impossibile parlare ma è necessario richiedere aiuto e fornire la propria posizione. Un operatore riceverà automaticamente i dati personali e la posizione dell’utente, precedentemente inseriti durante la configurazione del profilo.

3. AroundMe, per trovare tutti i servizi nei paraggi

Se ti trovi in una situazione in cui hai bisogno di fare una spesa dell’ultimo minuto al supermercato, di prelevare contanti o di prendere un taxi, AroundMe è l’app perfetta. Dopo esserti geolocalizzata, l’app ti mostra sulla mappa i servizi di cui hai bisogno, fornendo informazioni dettagliate sui luoghi, distanza e percorsi. Puoi condividere l’itinerario con chi vuoi per maggiore sicurezza o per trovarvi direttamentelì. Ha un ricco database con una vasta gamma di luoghi come bar, banche, stazioni di servizio, ospedali, alberghi, cinema, e così via.

4. GetYourGuide per trovare attività di gruppo da fare in compagnia

Viaggiare da sola ha sicuramente dei vantaggi, ma in certi momenti potresti avere voglia di fare attività di gruppo e, magari, conoscere persone nuove. In questo caso puoi scaricare GetYourGuide, una delle app più famose che consente di prenotare esperienze turistiche, attività e visite guidate in tutto il mondo. La selezione è davvero ampia e comprende attività che vanno dalle visite culturali alle escursioni avventurose, ai biglietti per musei e attrazioni turistiche. Al suo interno puoi cercare le attività in base alla destinazione, alle date e ai tuoi interessi personali. Prenotando in anticipo, consente di evitare code e assicurarsi la disponibilità delle attività durante il viaggio. Su GetYourGuide trovi anche tantissime recensioni e valutazioni da parte di altri viaggiatori, in questo modo potrai farti un’idea più chiara e capire meglio se l’attività fa al caso tuo.

5. Where is the toilet, per trovare i bagni in zona

Sembra una cosa banale, ma non c’è niente di peggio di viaggiare da sole e non riuscire a trovare bagni sicuri nella zona. Quest’applicazione consente proprio di geolocalizzarsi e identificare i servizi igienici intorno a noi. Oltre a vedere le valutazioni e i commenti di altri utenti, puoi cercare filtrando per costo, accessibilità, presenza di fasciatoio, e presenza tipo di bagno.

6. NomadHer, la community di Solo Female Travel

NomadHer è un’app progettata proprio per le donne che amano viaggiare da sole. Permette di connettersi con altre viaggiatrici in tutto il mondo, condividere esperienze di viaggio, raccontare storie, mostrare foto e trovare persone con interessi simili per avventure condivise. Una vera e propria community con persone verificate a cui chiedere consigli e con cui affrontare le sfide uniche dei viaggi in solitaria.

Ti permette di conoscere nuove persone pur stando dall’altra parte del mondo e se sei in viaggio, riesci anche ad incontrarti, fare nuove conoscenze e avere tutte le informazioni di cui necessiti sui luoghi che vuoi visitare.

7. Google Lens, per trovare informazioni sul mondo che ti circonda

Quest’app è davvero un must have e offre una serie di funzionalità sorprendenti: con Google Lens puoi, ad esempio, semplicemente puntare la fotocamera verso un testo, come un cartello o un menu, e ottenere la traduzione istantanea di ciò che è scritto. Inoltre, consente di scattare foto di oggetti come borse, magliette o cuffie per cercarli direttamente online. Oppure puoi fotografare un luogo per ottenere informazioni dettagliate su di esso, se magari non sai di cosa si tratta o vorresti visitarlo. Un’altra funzionalità interessante è la capacità di fotografare un menu e visualizzare i piatti elencati, particolarmente utile durante i viaggi quando hai bisogno di decidere cosa mangiare.