Fonte: IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez sembrava avere tutta l’intenzione di restare un po’ da sola dopo la fine della relazione (lampo) con Elio Lorenzoni. I tradimenti di Stefano De Martino l’hanno colpita ovviamente nel vivo, considerando la seconda cocente delusione con il padre di suo figlio Santiago. In seguito è terminata un po’ nel silenzio la sua relazione immediatamente successiva, e ora? Caccia al nuovo fidanzato di Belen, che ha finalmente un nome, o almeno così pare.

Il nuovo fidanzato di Belen

Le ultime informazioni sulla vita privata di Belen Rodriguez giungono dal profilo Instagram di Deianira Marzano. È stata lei a svelare il volto del baffuto nuovo compagno della modella, showgirl e conduttrice argentina.

Ha inoltre raccontato un po’ della loro quotidianità. Lei non ha timore di frequentare casa sua, e proprio da questo appartamento avrebbe visto la registrazione della sua intervista a Stasera c’è Cattelan.

Una storia seria, dunque? Sembrerebbe di sì, dal momento che l’uomo del mistero sarebbe stato anche presentato a suo figlio Santiago. Questi era stato definito l’unico uomo nella sua vita da parte dell’argentina, ma pare che questa versione sia durata poco.

Attraverso le sue storie Instagram, Deianira ha mostrato una nuova segnalazione ricevuta. Si tratta di una foto un po’ datata del fidanzato di Belen, al tempo sbarbato. Il tutto accompagnato da un nome, Angelo Eduardo. Chi segnala il tutto non ha dubbi sulla sua identità, al punto da citare anche il cognome, che però Deianira ha censurato.

Un viaggio in famiglia

Per il momento Belen pare avere tutta l’intenzione di tutelare questa nuova storia d’amore. Darla in pasto ai giornali non sembra più essere nel suo stile. Aveva tentato inizialmente di mantenere il riserbo anche sul ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

In seguito, poi, era iniziata avvolta nel mistero la storia con l’amico di sempre Elio Lorenzoni. Stesso script stavolta, ma Deianira sostiene che Angelo Eduardo farà parte del viaggio a Disneyland in famiglia.

Presentato ufficialmente, dunque, a tutti quelli che contano per lei almeno. I fan dovranno attendere ma non è da escludere che possano venir paparazzati “a breve”. Quando? Per chi ha la giusta pazienza per attendere, la data prescelta è il 30 giugno.

Si terrà infatti il matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Belen sarà la madrina e in studio da Cattelan ha fatto una battuta in merito. Dopo l’esperienza con De Martino, l’unico consiglio che si sentirebbe di dare alla sorellina è quello di non sposarsi.

Ha poi precisato come il loro sia un vero amore, che ha superato la prova del tempo e del gossip. Al grande evento sarebbe stato invitato anche Angelo Eduardo. Per allora, forza, avremo qualche foto più chiara e qualche conferma sulle condizioni del cuore rammendato dell’argentina.