Fonte: IPA Belen Rodriguez

Si era creato un vero e proprio caso in merito all’ospitata mancata di Belen Rodriguez nello studio di Alessandro Cattelan. Alla fine, però, il famoso conduttore è riuscito nell’impresa. Ha infatti ospitato a Stasera c’è Cattelan proprio la conduttrice, modella e showgirl argentina nella sua ultima puntata.

I tradimenti

Un finale con il botto, considerando la grande attenzione che Belen è sempre in grado di destare. Non un’intervista attesa quanto quella di Fedez a Belve, certo, ma le sue frecciate a Stefano De Martino sono di certo divenute virali in un lampo.

Acqua gettata sul fuoco da parte di entrambi, conduttore e ospite, per quanto riguarda il malinteso di alcuni mesi fa. Alessandro Cattelan si è mostrato infatti molto sereno e per nulla intenzionato a mettere in difficoltà l’ospite. Del resto non è nel suo stile.

Come non parlare di vita privata, nello specifico amorosa, e dunque di tradimenti. L’argentina non si è tirata indietro, ripensando alla sé di 10 anni fa: “Avrei voluto per il mio futuro altri figli, perché Santiago era già nato, e di fatto la vita che sto facendo adesso, ma con meno corna”.

A qualcuno avranno di certo fischiato le orecchie. Non è affatto la prima volta che Belen Rodriguez parla liberamente dei tradimenti di Stefano De Martino, in questo caso senza citarlo direttamente. Lui invece, per qualcuno prossima gallina dalle uova d’oro della Rai post Amadeus, ha sempre preferito evitare. In passato ha sottolineato come ci siano due verità dopo una rottura. La sua, ha spiegato, preferisce che resti privata.

Non è però la prima volta che la loro storia d’amore naufraga a causa di uno o più tradimenti. Perché ridare fiducia, si chiedono i fan: “Non perdono perché sono buona, ma perché dimentico le cose. Me ne scordo”. Quel dolore scivola via, dunque, ma dopo due delusioni cocenti, è difficile pensare che con De Martino possa esserci un terzo atto.

Il matrimonio di Cecilia

Se Belen preferisce attualmente restare da sola, dopo aver di fatto tentato di scacciare il ricordo di Stefano De Martino con un nuovo amore lampo, sua sorella sta per sposarsi. Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è infatti dietro l’angolo.

Che consiglio poteva arrivare da sua sorella maggiore, se non questo: “Le ho detto di non farlo”. Una battuta e null’altro, sia chiaro, ma soprattutto un modo per lanciare un’altra frecciata al padre di suo figlio.

È evidente come la ferita sia ancora viva. Altro che facilità a dimenticare da parte di Belen. La conduttrice ha infatti visto chiaramente un video social dell’ex, nel quale parlava di come l’87% dei matrimoni finissero. Ha inoltre sottolineato quanta presunzione ci sia nel ritenere di far parte di quel 13% che riesce a resistere: “L’altra volta ho sentito una cosa, che il matrimonio è diventato per persone presuntuose, perché solo il 13% non si lascia. Quindi sei molto presuntuosa, Cecilia”.

Un nuovo amore

Per quanto abbiamo sottolineato come oggi, pare, Belen voglia stare un po’ da sola per ritrovarsi, le ultime indiscrezioni su di lei dicono altro. A due mesi dall’addio a Elio Lorenzoni, si vocifera di una nuova relazione agli albori.

Deianira Marzano ha fotografato la showgirl con una figura maschile ancora misteriosa al suo fianco. In un’altra storia ha poi sottolineato come l’intervista l’abbia vista proprio a casa del suo nuovo fidanzato, pronto a partire con lei e Santiago alla volta di Disneyland Paris domani venerdì 12 aprile.