“Amadeus lascia la Rai”, De Martino ad Affari tuoi?

Fonte: Getty Images Stefano De Martino al posto di Amadeus ad Affari tuoi?

Amadeus lascia la Rai: l’indiscrezione circola da qualche tempo ma ora sembra più certa che mai. Pare che il conduttore, dopo il grande successo del Festival di Sanremo e di altri programmi come Affari tuoi, abbia espresso la volontà di lasciare la tv di Stato. Ama sarebbe alla ricerca di nuovi stimoli e progetti e avrebbe trovato proposte interessanti da parte di Discovery, pronto ad arruolare il presentatore come uno dei volti di punta del canale Nove.

Amadeus lascia la Rai e Affari tuoi: al suo posto Stefano De Martino?

Amadeus starebbe per lasciare la Rai. Dopo le varie indiscrezioni lanciate da Dagospia, a rincarare la dose è ora TvBlog. “Ci sarebbe stato un incontro, rigorosamente informale, fra il conduttore e i vertici della Rai – scrive il sito – in cui Amadeus avrebbe comunicato la sua intenzione di lasciare la tv pubblica. Non sarebbe stato comunicato niente in maniera ufficiale e definitiva (cosa questa che potrebbe spettare a Discovery) ma l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo avrebbe espresso le sue intenzioni circa il suo desiderio di intraprendere un nuovo percorso professionale, a Milano, esattamente come Fazio”.

Amadeus, il cui contratto con la Rai è in scadenza ad agosto, “potrebbe occuparsi dell’intrattenimento del Nove (e dei canali Discovery), un po’ quello che gli offriva la Rai, ma in una dimensione più snella e meno burocratica di quella della televisione pubblica. In questo, cioè nella confezione del programma o dei programmi che Amadeus realizzerà per Discovery, si dice che ci sarà lo zampino della società Endemol, con cui già collabora sia per Affari tuoi che per Soliti ignoti”.

Con il probabile addio di Amadeus alla Rai spuntano anche le prime ipotesi sul futuro di Affari tuoi, programma che ogni sera colleziona numeri stratosferici battendo quotidianamente la concorrenza. Su possibili nuovi conduttori, TvBlog parla di “Stefano De Martino, che pare però ancora troppo acerbo per questo passo. Una voce però che ci piace, una suggestione e che renderebbe il futuro del gioco dei pacchi quanto meno intrigante risponde al nome di Fedez, che ieri sera ha fatto volare Belve”.

Il nome dell’ex marito di Belen Rodriguez, attualmente uno dei conduttori di punta di Rai2, è stato fatto anche da Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia che su X ha scritto: “Fiorello: “Qualora un giorno i pacchi non dovessero essere più di Amadeus, lì condurrà il ministro Lollobrigida”. VOLETE SAPERE CHI BRIGA PER “RUBARGLI” AFFARI TUOI? STEFANO DE MARTINO. Stimato da maggioranza, Rossi è suo fan. Il ballerino punta pure a Sanremo (avvisate Conti)!”.

Allo stesso tempo, non è del tutto esclusa l’idea che Amadeus possa trasferirsi a Mediaset, magari assumendo la conduzione dell’access time, con l’eventuale esclusione di Striscia la Notizia (che sarebbe così cancellato dal palinsesto dopo oltre trent’anni). Al momento il diretto interessato non ha né confermato né smentito le voci sul suo futuro lavorativo.

Intanto sui social network più di qualche fan ha invitato Amadeus a non compiere un passo del genere ma a restare nell’azienda dove ha ottenuto prestigio e successo grazie al suo talento, alla sua determinazione e alla sua bravura.