Amadeus, come cambia I Soliti Ignoti sulla Nove: le novità

Fonte: IPA Amadeus

Manca ancora qualche mese all’esordio di Amadeus sulla Rete Nove, ma c’è già grande curiosità intorno a uno dei format più amati. Con il trasloco, il conduttore ha portato con sé I Soliti Ignoti, ed è pronto a dare del filo da torcere alla Rai e soprattutto a Stefano De Martino, rivoluzionando proprio il programma con importanti novità (e frecciatine). Il nome è destinato a cambiare in Identity, ma procediamo per punti.

Come cambia I Soliti Ignoti sulla Nove con Amadeus

L’annuncio non è ormai più recente: sappiamo che Amadeus trasloca alla Nove dall’autunno e che lo ritroviamo con uno dei format più seguiti della Rai, ovvero I Soliti Ignoti. Ad avere ufficializzato la questione è stata Laura Carafoli, la responsabile dei contenuti Sud Europa di Warner Bros. Discovery. Il format delle identità nascoste, guidato un tempo dall’indimenticabile Fabrizio Frizzi, è passato poi nelle mani di Amadeus.

Ora che sono stati aperti i casting, si inizia a delineare maggiormente il futuro del programma: per reclutare i nuovi concorrenti, sono alla ricerca dell’identità, del performer e del concorrente. Ma c’è una novità rispetto al solito, ovvero potrebbe essere possibile partecipare insieme a un partner o un familiare. Un po’ sulla scia di Affari Tuoi, dunque, il programma che ha tenuto incollata alla TV una media di 5 milioni di spettatori a sera. Come riporta DavideMaggio, si intuisce dalla call to action, ed è davvero una scelta interessante, considerando che si sta puntando sulla continuità tra quanto faceva Amadeus in Rai e quanto farà sulla Nove.

I progetti di Amadeus sulla Nove

Perché il programma cambia nome? In realtà viene solamente riproposto con il titolo originale – il format è americano – ovvero Identity, e i diritti sono stati acquistati da Discovery. “A settembre arriverà sul Nove con Identity, il format noto in Italia come I Soliti Ignoti. È una prima discesa in campo sul nostro canale con un prodotto che parla a tutti, con la freschezza di un formato che lo rappresenta e ha una grande riconoscibilità”. Quella novità che strizza l’occhio ad Affari Tuoi, però, è solamente una delle tante messe a punto dal conduttore per programmare la sua ripartenza in altri lidi.

Già Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno avuto fortuna sulla Nove, con Che Tempo Che Fa che è riuscito a offrire al pubblico grandi interviste. Il potenziale di Amadeus è immenso in tal senso: il 1° giugno il conduttore ha lasciato la Rai, andando in onda con l’ultima puntata di Affari Tuoi. Grande commozione da parte del pubblico, ma ora è tempo di concentrarsi sulla Nove, dove potremmo addirittura vederlo al fianco di Fazio. “Ci siamo sentiti, ma bisogna rispettare e onorare il suo contratto. Siamo solo all’inizio: io ho altri tre anni davanti, lui quattro. L’entusiasmo c’è”, ha detto il conduttore. Tra prime serate e Access Prime Time, Amadeus punta alla rivoluzione con una nota nostalgica. Perché è la continuità il segreto, ma lo è anche il desiderio di offrire qualcosa di nuovo: un panorama televisivo più competitivo si sta profilando all’orizzonte.