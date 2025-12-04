Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Amadeus

Ancora un colpo di scena nella carriera di Amadeus. Dopo aver dominato gli ascolti in Rai, riscrivendo le regole del prime time e portando il Festival di Sanremo a numeri mai visti prima, il suo passaggio a Warner Bros Discovery ha fatto parecchio discutere. Un cambio di casacca che prometteva rivoluzione, pubblico nuovo, format freschi. A sorpresa la realtà è stata più complessa e ora il conduttore sarebbe pronto a fare dietrofront.

Amadeus torna in Rai con nuovi programmi, l’indiscrezione

Secondo quanto scrive su Affari Italiani Hit, sempre molto informato sulle dinamiche televisive e i vari retroscena, l’avventura di Amadeus alla Warner Bros.Discovery “è agli sgoccioli”. E il ritorno in Rai sarebbe sempre più vicino, forse già dalla prossima estate.

Stando ai rumors riportati dal portale, ci sarebbe un progetto musicale – rigorosamente in prima serata – pronto a prendere forma in caso di rientro. Nome provvisorio: Mirror.

Una strizzata d’occhio alle vecchie Serate d’Onore di Pippo Baudo, con un impianto scenico elegante e – si mormora – la presenza di Fiorello nella prima puntata. Una reunion che farebbe impazzire il pubblico e che rimetterebbe in scena una delle coppie più iconiche (e amate) della televisione italiana.

Ma non è tutto. In viale Mazzini circola anche un’altra interessante ipotesi: affidare ad Amadeus il nuovo game show per l’access prime time estivo. Numero zero già previsto nei prossimi mesi, con l’obiettivo di trovare un’alternativa solida durante la bella stagione ad Affari Tuoi, ormai nelle mani di Stefano De Martino, che l’ha ereditato proprio da Ama.

E poi c’è l’ipotesi che fa più rumore di tutte. Il dopo Carlo Conti al Festival di Sanremo. Perché se c’è qualcuno che ha dimostrato di saper trasformare l’Ariston in un fenomeno culturale, quello è proprio Amadeus, che ha guidato ben cinque edizioni.

E in questo caso soffierebbe il posto a De Martino, indicato da tempo come conduttore del Festival nel 2027. Ma con il rientro a Viale Mazzini del 63enne la situazione potrebbe cambiare velocemente.

Amadeus non tornerà ad Amici di Maria De Filippi

Con il papabile ritorno in Rai, appare certo l’addio di Amadeus ad Amici di Maria De Filippi, dove è stato giurato lo scorso anno. Da settimane si vociferava di un addio al talent show di Canale 5.

Una scelta che non nasce da attriti personali, ma da una visione strategica: il programma punta alla novità e pare che abbia per questo deciso di sostituire Amadeus con Alessandro Cattelan, già visto tra l’altro in una puntata del pomeridiano in qualità di giurato.

Il giovane conduttore, dopo aver condotto Stasera C’è Cattelan e partecipato a Sanremo Giovani, si è dedicato a nuovi progetti tra podcast e streaming, come la partecipazione a Italia’s Got Talent su Disney+, ma ora potrebbe tornare protagonista sulla tv generalista grazie proprio a Maria De Filippi.

Il suo arrivo nella giuria di Amici 25 potrebbe dare una scossa al programma, diventando il punto di incontro tra due stili televisivi agli antipodi: da un lato l’impostazione classica e rassicurante associata ad Amadeus, dall’altro l’energia contemporanea e irriverente di Cattelan.

