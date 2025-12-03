Stefano De Martino sostituito, arriva la decisione della Rai sul nuovo game show

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Stefano De Martino non ha ancora aperto l’ultimo pacco della stagione di Affari Tuoi che in Rai già si respira aria di novità. L’access prime time di Rai1 si prepara infatti a cambiare pelle per l’estate 2026.

Dopo quanto accaduto qualche mese fa, quando Canale 5 ha preso il sopravvento con La Ruota della Fortuna, la rete è pronta a lasciare spazio a un nuovo gioco destinato a occupare per qualche mese lo spazio del preserale. Questa volta, però, a Viale Mazzini non vogliono correre rischi: l’era di TecheTecheTè come tappabuchi sembra definitivamente tramontata.

E la parola d’ordine, dettata dall’amministratore delegato Giampaolo Rossi, è una soltanto: mai più l’errore dell’estate 2025.

Un nuovo game show al posto di Affari Tuoi di Stefano De Martino

La Rai ha deciso di non farsi trovare di nuovo impreparata. Dopo la scottatura del 2025, quando l’assenza di un game show nell’access ha spianato la strada agli ascolti record di Canale 5 con Gerry Scotti e Samira Lui, la tv di Stato ha scelto di cambiare strategia. E questa volta con maggiore decisione.

TecheTecheTè, compagno di tante estati tra nostalgia e omaggi, verrà messo da parte. Al suo posto, un nuovo gioco, come anticipa il portale Affari Italiani. Una scelta che somiglia a un reset creativo necessario, quasi inevitabile.

Perché la verità è che i segnali di stanchezza del programma c’erano già da tempo: si preferiva ignorarli, come si fa con le crepe sul muro che speri non diventino voragini. Poi è arrivata La Ruota della Fortuna, il ritorno boom che ha spostato equilibri, discutendo il primato dell’access come raramente era accaduto. Impossibile non reagire.

Secondo quanto filtra dagli ambienti Rai, l’amministratore delegato Giampaolo Rossi avrebbe dato una direttiva chiara: non ripetere l’errore dell’estate scorsa. Tradotto: niente vuoti d’aria nel preserale, nessun pubblico lasciato andare dall’altra parte del telecomando. Una situazione che ha di fatto svantaggiato Stefano De Martino ed Affari Tuoi che, sebbene continui a fare buoni ascolti, perde quotidianamente contro Mediaset.

Quale programma prenderà il posto di Affari Tuoi in estate

Adesso si guarda oltre. E il punto di domanda è uno solo: quale sarà il nuovo game show che accompagnerà gli italiani durante la bella stagione? Chi prenderà il posto di Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi nei mesi più caldi?

Le trattative sono già iniziate. Produzioni esterne, format internazionali, idee sperimentali: sul tavolo ci sono diverse possibilità e, a quanto sembra, tutte lontane dall’essere made in Rai. Una dinamica che si ripete e che rivela una realtà ormai assodata: la tv pubblica pesca sempre più spesso da un mercato esterno che produce format pronti per essere adattati e personalizzati.

La scelta finale spetterà a Williams Di Liberatore, direttore del prime time, insieme ai suoi vice. Le decisioni arriveranno nei prossimi mesi, forse prima. Non si esclude nemmeno l’ipotesi di testare due giochi diversi, un esperimento estivo per capire quale possa davvero funzionare in futuro.

Quel che è certo è che l’estate 2026 non sarà lasciata al caso. A maggio – o comunque entro giugno – Affari Tuoi saluterà il pubblico e passerà il testimone al nuovo programma, che presidierà l’access di Rai1 per tutta la stagione, intrattenendo gli spettatori con leggerezza, ritmo e un pizzico di adrenalina.

E in autunno? Il futuro resta nelle mani di Stefano De Martino, che ha firmato con la Rai un contratto fino al 2028.

