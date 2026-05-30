Ascolti tv del 29 maggio, Carlo Conti si scontra con la nuova fiction L’erede

Carlo Conti su Rai 1 con "Con il Cuore - Nel nome di Francesco" e su Canale 5 ha debuttato "L'erede". De Martino contro Scotti: gli ascolti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ansa Carlo Conti

Carlo Conti è tornato in prima serata su Rai 1 per condurre il tradizionale appuntamento Con il Cuore – Nel nome di Francesco, la maratona di solidarietà organizzata dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi. Il concerto benefico si è tenuto in diretta dal sagrato superiore della Basilica di San Francesco per celebrare l’800esimo anniversario della nascita del Santo.

Carlo Conti si è scontrato con la nuova serie turca, L’erede, che ha debuttato su Canale 5. Mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarto Grado dove si è parlato anche del delitto di Garlasco. E su Italia 1 è andato in onda il film Jurassic World – Il dominio.

Su Rai 2 abbiamo visto il film John Wick 4 e su Rai 3 La sala professori. Mentre su La7 abbiamo ritrovato Propaganda Live.

Nell’access prime time la partita degli ascolti tv come sempre è stata giocata da Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 29 maggio