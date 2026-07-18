Ascolti tv del 17 luglio, Carlo Conti e Andrea Delogu in prima serata. De Martino, ultime sfide

Carlo Conti e Andrea Delogu conducono "Tim Summer Hits", Garlasco su Rete 4 e ultime sfide Scotti-De Martino: tutti i dati di ascolto tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Gerry Scotti e Stefano De Martino

Carlo Conti e Andrea Delogu hanno conquistato la prima serata di Rai 1 con Tim Summer Hits. Sul palco si sono alternati grandi nomi della musica: Angelina Mango e Marco Mengoni, Anna, Annalisa, Arisa, Ditonellapiaga, Fred De Palma e Emis Killa, Emma, Fabri Fibra, Fred De Palma, Fulminacci, Gaia, Irama, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, The Bausa, The Kolors, Tommaso Paradiso.

Canale 5 ha risposto con una nuova puntata de L’erede. Su Italia 1 è andato in onda Chicago Fire e su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarto Grado dove si è parlato del caso Garlasco.

Su Rai 2 abbiamo visto la fiction con Lino Guanciale, Noi, e su Rai 3 il film La Famiglia Leroy. La7 ha trasmesso il film Le fate ignoranti.

Nell’access prime time la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti sta per concludersi.

Prima serata, ascolti tv del 17 luglio

La serata televisiva ha visto il netto trionfo di Rai1: dopo un’anteprima che ha raccolto 2.478.000 spettatori (17.9%), l’appuntamento musicale con Tim Summer Hits ha dominato la fascia 21:56 – 00:15 appassionando 2.047.000 spettatori, pari al 19.4% di share. Su Canale5 il film L’Erede ha comunque difeso la sua fetta di pubblico, incollando davanti al video 1.474.000 spettatori con il 14.1% di share tra le 21:56 e le 00:19. Ottimo riscontro anche per Rete4, dove la presentazione di Quarto Grado ha subito interessato 538.000 persone (3.8%), per poi salire a ben 885.000 spettatori (9.2%) durante il programma vero e proprio.

Su Italia1 le vicende di Chicago Fire hanno registrato un buon seguito, conquistando 788.000 spettatori pari al 6.6% di share. Più staccata Rai3, che con la pellicola La famiglia Leroy ha ottenuto il 3.8% di share con 490.000 spettatori, mentre Rai2 ha chiuso il bilancio delle reti generaliste con la fiction Noi, che ha intrattenuto appena 304.000 spettatori fermandosi al 2.5%.

Per quanto riguarda il prime time delle altre emittenti, La7 ha convinto 501.000 spettatori (3.9% di share) grazie al film Le fate ignoranti. Sul Nove la satira de I Migliori Fratelli di Crozza ha radunato 414.000 spettatori, raggiungendo il 3.3% di share. Perfetto pareggio nel numero di contatti tra Tv8 e Rai4: i primi hanno ottenuto 312.000 spettatori (2.5%) con la serie I delitti del BarLume, mentre i secondi hanno registrato la stessa identica platea di 312.000 spettatori (2.4%) con il film d’azione Lady Bloodfight.

Sul canale 20 le macchine di Transformers 3 hanno catalizzato l’attenzione di 264.000 spettatori, traducendosi in uno share del 2.2%. Infine, a chiudere lo scenario degli ascolti ci sono Iris, che con il film biografico First Man – Il primo uomo ha totalizzato 177.000 spettatori (1.5%), e RaiPremium, dove Il Commissario Dupin ha siglato 163.000 spettatori pari all’1.2% di share.

Access Prime Time, dati del 17 luglio

Nella fascia che precede la prima serata, Canale5 mette a segno un risultato straordinario: la brevissima striscia Gira La Ruota della Fortuna (in onda dalle 20:41 alle 20:51) conquista subito 2.743.000 spettatori con il 20.2%, lasciando poi spazio alla puntata vera e propria de La Ruota della Fortuna che domina con ben 3.536.000 spettatori e il 25% di share fino alle 21:49. Su Rai1 risponde l’appuntamento speciale con Affari Tuoi Mundial, che totalizza 3.074.000 spettatori pari al 21.8% di share nella fascia oraria compresa tra le 20:44 e le 21:36.

Sulle altre reti generaliste, ottimi ascolti per la soap opera di Rai3 Un Posto al Sole, che appassiona una platea di 1.122.000 spettatori raggiungendo il 7.9% di share. Su La7 l’approfondimento giornalistico di In Onda si difende benissimo, conquistando l’attenzione di 1.094.000 spettatori con il 7.8% di share. L’informazione di Rete4 con 4 di Sera News ottiene invece un andamento a due velocità, registrando nella prima parte 779.000 spettatori (5.8%) e calando nella seconda parte a 583.000 spettatori (4.1%). Infine, l’azione di N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia1 raduna 687.000 spettatori con il 4.9% di share, mentre su Rai2 l’informazione del TG2 Post rimane la scelta di 387.000 spettatori, fermandosi al 2.7%.

Per quanto riguarda i canali nativi digitali in questa stessa fascia oraria, il distacco è minimo. Sul Nove il game show Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie l’interesse di 375.000 spettatori, totalizzando il 2.7% di share. Viene tallonato da vicino da Tv8, dove l’appuntamento con Foodish arriva a intrattenere 367.000 spettatori, chiudendo con il 2.6% di share.

Ascolti tv Preserale, dati del 17 luglio

La fascia preserale vede il netto predominio di Rai1 grazie al traino del suo game show: la prima parte di Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene subito 2.040.000 spettatori pari al 21.9% di share, per poi crescere ulteriormente nel segmento principale di Reazione a Catena, che ha coinvolto ben 2.916.000 spettatori con il 25.8% di share. Su Canale5 il competitor diretto si difende a distanza: l’anteprima di The Wall – I Protagonisti intrattiene 1.347.000 spettatori (15.7% di share), mentre la puntata vera e propria di The Wall convince 1.741.000 spettatori, salendo al 16.9% di share.

Ottimi riscontri per l’informazione locale di Rai3, con i telegiornali regionali dei TGR che tengono informati 1.857.000 spettatori raccogliendo il 16.1% di share; a seguire, la storica striscia satirica di Blob segna 788.000 spettatori (6.2%), mentre le repliche di Via dei Matti n° 0 interessano 711.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 tiene banco la soap opera La Promessa, che intrattiene una platea di 731.000 spettatori con il 5.9% di share.

Spostandosi sulle reti più giovani, Italia1 apre con Studio Aperto Mag a quota 342.000 spettatori (3.5%) per poi passare alle indagini di C.S.I. – Scena del Crimine, seguito da 375.000 spettatori (3%). Su Rai2 l’appuntamento con Italia Chiama America conquista 331.000 spettatori (3.4%), lasciando poi spazio all’episodio di Blue Bloods, che è stato scelto da 366.000 spettatori con il 3% di share. Decisamente più staccata La7, dove il doppio episodio della serie Grantchester ha radunato appena 86.000 spettatori (1%) nel primo capitolo e 99.000 spettatori (sempre 1%) nel secondo.

Per quanto riguarda i canali extra-generalisti, su Tv8 la sfida culinaria di 4 Ristoranti conquista l’attenzione di 296.000 spettatori, registrando il 2.5% di share. Sul Nove, infine, si parte con il format Little Big Italy, che segna 216.000 spettatori con il 2.6% di share, per poi salire con l’appuntamento di Cash or Trash – Chi Offre di Più?, scelto in questo slot da 285.000 spettatori pari al 2.3% di share.