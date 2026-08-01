Ascolti tv del 31 luglio, Carlo Conti e Andrea Delogu spopolano con Tim Summer Hits

Su Rai 1 Carlo Conti e Andrea Delogu conducono "Tim Summer Hits", Canale 5 trasmette "L'Erede" e Gerry Scotti vola: tutti i dati di ascolto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio Stampa Rai Carlo Conti e Andrea Delogu

Il mese di luglio si è concluso in tv con il grande show musicale di Rai 1, Tim Summer Hits, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu.

Su Canale 5 è tornato il consueto appuntamento con L’Erede, mentre Rete 4 ha proposto lo spettacolo dei Legnanesi, Settimo: Non rubare. Su Italia 1 è andato in onda Chicago Fire 14 mentre su Rai 2 la replica de L’ispettore Coliandro e su Rai 3 il film A L’Ancienne – Come una volta. Mentre La7 ha proposto il documentario Storia – Pompeii’s secret underground.

Nell’access prime time tutti si interrogano sul destino di Marco Liorni con L’Eredità Summer che manca di ritmo e proprio non piace. Canale 5 invece non manda in vacanza Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna fa numeri incredibili.

Prima serata, ascolti tv del 31 luglio

La sfida degli ascolti televisivi vede in vetta la prima Rete nazionale, dove Tim Summer Hits su Rai1 raccoglie 1.809.000 spettatori per uno share del 16% nella fascia oraria compresa tra le 21:56 e le 23:48. Segue a breve distanza la principale rete Mediaset, con Canale5 che grazie a L’Erede coinvolge 1.603.000 spettatori pari al 15.3% di share dalle 21:54 fino alle 00:19.

Sulle altre reti si distingue la programmazione di Italia1, che registra 889.000 spettatori e il 7.5% di share con la serie Chicago Fire. Poco più staccati si posizionano i canali Rai2 e Rete4: sulla seconda rete la replica de L’Ispettore Coliandro 7 intrattiene 632.000 spettatori con il 5.5% di share, mentre I Legnanesi – 7°… Non Rubare su Rete4 totalizza 633.000 spettatori pari al 5.2%.

Nella medesima serata, Rai3 si attesta sul 4.2% di share con 574.000 spettatori sintonizzati per À l’ancienne – Come una volta. Per quanto riguarda la parte bassa della classifica degli ascolti, La7 ottiene il 3.3% di share e 436.000 spettatori grazie allo speciale La7 Storia – Pompeii’s Secret Underground, sul Nove la trasmissione I Migliori Fratelli di Crozza raduna 350.000 spettatori toccando il 2.8%, mentre chiude Tv8 con il film tv I delitti del BarLume, che segna 244.000 spettatori e il 2% di share.

Access Prime Time, dati del 31 luglio

Nella fascia dell’access prime time, Mediaset domina la scena su Canale5: l’appuntamento breve con Gira La Ruota della Fortuna registra 3.146.000 spettatori e il 22.7% tra le 20:41 e le 20:51, cedendo poi il passo a La Ruota della Fortuna, che sbaraglia la concorrenza tra le 20:52 e le 21:47 raccogliendo 4.140.000 spettatori pari al 28.8% di share. Su Rai1, nello slot 20:43 – 21:39, L’Eredità Summer totalizza invece 2.213.000 spettatori con uno share del 15.4%.

Tra le altre reti generaliste spicca il risultato di Rai3, dove la soap Un Posto al Sole appassiona 1.080.000 spettatori toccando il 7.6% di share, seguita a breve distanza da La7, con In Onda che conquista 975.000 spettatori e il 6.8%. Su Italia1, la serie N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 867.000 spettatori per un 6.1% di share, mentre l’informazione di Rete4 con 4 di Sera News raggiunge 756.000 spettatori (5.5%) nella prima parte e 640.000 spettatori (4.4%) nella seconda.

Chiudono il quadro Rai2, che con TG2 Post diventa la scelta di 638.000 spettatori pari al 4.4% di share, Tv8 con lo show Foodish a quota 324.000 spettatori (2.3%) e il Nove, dove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 328.000 spettatori registrabile con il medesimo 2.3% di share.

Ascolti tv Preserale, dati del 31 luglio

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