Ascolti tv del 30 luglio, Ilary Blasi chiude Battiti Live in bellezza

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Finisce luglio e finiscono anche i programmi tv estivi. Dopo Temptation Island, anche l’edizione 2026 di Tim Battiti Live è giunta alla fine. Ilary Blasi ha salutato il suo pubblico cercando di mantenere il primato sugli ascolti.

Non è stato poi così difficile perché in Rai è tempo di repliche. Sul primo canale infatti è andata in onda una puntata di Doc – Nelle tue mani 3 con Luca Argentero che non è mai riuscito a battere in fatto di share Ilary Blasi. Su Rai 2 abbiamo ritrovato Il commissario Rex e su Rai 3 Kilimangiaro estate.

Italia 1 ha trasmesso un episodio di Chicago Med 11, mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Zona Bianca dove è stato intervistato Giuseppe Conte. La7 abbiamo visto In Onda.

Nell’access prime time nessuna sorpresa. Gerry Scotti continua a spopolare con La Ruota della Fortuna su Canale 5 e Liorni delude con L’Eredità Summer su Rai 1.

Prima serata, ascolti tv del 30 luglio: Battiti Live vince col 19,8%

Su Rai 1 Doc – Nelle tue mani 3 incolla al piccolo schermo 1.176.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Canale5 Battiti Live conquista 1.915.000 spettatori con uno share del 19.8% (Aftershow a 693.000 e il 17.4%).

Su Rai2 Il Commissario Rex intrattiene 764.000 spettatori pari al 5.8%. Su Italia1 Chicago Med piace a 685.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3, dopo la presentazione (382.000 – 2.6%), Kilimangiaro Estate segna 585.000 spettatori (4.6%). Su Rete4, dopo la presentazione (468.000 – 3.2%), Zona Bianca totalizza 568.000 spettatori (6%).

Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 643.000 spettatori e il 4.8%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 410.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e 326.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio. Sul Nove La Corrida raduna 307.000 spettatori con il 2.6% nella prima parte e 185.000 spettatori con il 3.2% nella seconda parte chiamata Il Vincitore.

Access Prime Time, dati del 30 luglio: Liorni colleziona flop

Su Rai1 L’Eredità Summer totalizza 2.389.000 spettatori (16.2%) dalle 20:45 alle 21:46. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:39 alle 20:48 (3.211.000 – 22.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.123.000 spettatori pari al 27.8% dalle 20:51 alle 21:46. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 548.000 spettatori con il 3.7%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 850.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 996.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 759.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 587.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.034.000 spettatori (7%). Su Tv8 Foodish arriva a 341.000 spettatori e il 2.3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 475.000 spettatori con il 3.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 30 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.051.000 spettatori pari al 22.2%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.936.000 spettatori pari al 25.6%. Su Canale5 The Wall – I Protagonisti intrattiene 1.414.000 spettatori (16.6%), mentre The Wall convince 1.949.000 spettatori (18.9%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (348.000 – 4.1%), Blue Bloods è seguito da 412.000 spettatori con il 4.1% nel primo episodio e 538.000 spettatori con il 4.3% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 260.000 spettatori (2.7%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 413.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.785.000 spettatori (15.3%). A seguire Blob segna 650.000 spettatori (5%) e Via dei Matti n° 0 in replica 533.000 spettatori (3.9%).

Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 569.000 spettatori (5.1%), mentre La Promessa intrattiene 773.000 spettatori (6%). Su La7 Grantchester raduna 99.000 spettatori pari all’1.2% nel primo episodio e 123.000 spettatori pari all’1.2% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 260.000 spettatori (2.1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (173.000 – 2.1%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 318.000 spettatori con il 2.6%.