Ascolti tv del 2 luglio, Ilary Blasi sfida i Mondiali. E Gerry Scotti resta solo

Su Canale 5 Ilary Blasi ha debuttato con "Tim Battiti Live" e si è scontrata con Spagna-Austria. De Martino salta ancora: tutti gli ascolti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Ilary Blasi

Giovedì 2 luglio ha debuttato su Canale 5 Ilary Blasi assieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia con Tim Battiti Live. Super ospiti della prima puntata estiva sono stati Achille Lauro, Gigi D’Alessio, Angelina Mango e Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari, Annalisa, Tommaso Paradiso, Sal Da Vinci, Serena Brancale, Levante e Delia, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Fred De Palma ed Emis Killa, Rocco Hunt, Francesco Renga e Giusy Ferreri, Gabry Ponte, Mr. Rain, LDA e Aka7even, Nayt e Luk3.

Un elenco infinito di artisti che dovrebbero aiutare Ilary Blasi nella scalata dello share. Ma su Rai 1 è andata in onda la partita Spagna-Austria per i Mondiali 2026. Dunque, la sfida è stata davvero ardua.

Propri a causa del match è saltato un’altra volta l’appuntamento con Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi. E così Gerry Scotti è rimasto il re incontrastato dell’access prime time.

Il resto del palinsesto in prima serata ha visto su Rai 2 La ragazza che ho sempre desiderato e su Rai 3 Overland. Su Rete 4 è andato in onda il film con Adriano Celentano, Il bisbetico domato, e su Italia 1 Indiana Jones e il regno del teschio cristallo. Su La7 è tornato Piazzapulita con lo Speciale L’Amico Americano.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 2 luglio