Bellissima, altera, impenetrabile:è un'icona del cinema francese. L'attrice, oltre che per le sue magistrali interpretazioni, è ammirata anche per il suo stile e i suoi look sfoggiati sui red carpet più famosi d'Europa. Vera e propria icona della moda, è anche testimonial di Louis Vuitton, di cui indossa spesso e volentieri gli abiti ad ogni occasione. Il look sfoggiato alla Paris Fashion Week del 2023 non ha fatto eccezione: pantaloni a righe verticali e crop top luminoso, uniti a un beauty look d'effetto grazie al rossetto scuro ne hanno valorizzato la figura e il viso, incorniciato da una massa morbida e ondulata di capelli.