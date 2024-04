Giusy Buscemi, il black and white che non stanca mai

Ne ha fatta di strada da quando, appena 19enne, fu eletta Miss Italia: oggi Giusy Buscemi è uno dei volti più amati del piccolo schermo, e ha recitato in fiction di successo come "Il Paradiso delle Signore" e "Vanina - Un vicequestore a Catania". Lineamenti delicata ed innata eleganza, l'attrice si distingue anche per lo stile glamour, ma mai sopra le righe, sfoggiato sul red carpet. Ne è un chiaro esempio l'abito bicolore bianco e nero scelto per i 30 anni di Lux Vide.