Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi in "Vanina - Un vicequestore a Catania"

Vanina – Un vicequestore a Catania è la nuova fiction di Canale5 con Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi. Un grande ritorno per l’ex Miss Italia e mamma di tre bambini, che torna a recitare dopo le ottime prove in Un passo dal cielo. La serie, che va in onda su Canale5 per 4 episodi da 100 minuti ciascuno dal 27 marzo, è una risposta a Il Commissario Montalbano ed è tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, con protagonista una donna in cerca di giustizia.

La trama di Vanina – Un vicequestore a Catania

La vita della protagonista, Giovanna Guarrasi detta Vanina, è stata tutt’altro che semplice ed è stata segnata dalla tragica scomparsa del padre, l’ispettore Giovanni Guarrasi, ucciso da un commando mafioso quando lei aveva solo 14 anni. Da qui la sua sete di giustizia e il desiderio di diventare una poliziotta, con il chiaro obiettivo di arrestare i responsabili dell’omicidio e combattere contro un nemico oscuro: la mafia. La sua carriera è brillante e, dopo alcuni anni trascorsi nell’Antimafia di Palermo, sceglie di trasferirsi a Catania per allontanarsi dall’ex fidanzato Paolo Malfitano (Giorgio Marchesi), magistrato operativo nell’antimafia.

La sua vita riparte alla Mobile di Catania dove viene nominata capo della Omicidi. Qui trova una squadra con la quale stabilisce subito un ottimo rapporto: il Capo Tito Macchia (Orlando Cinque), l’ispettore capo Carmelo Spanò (Claudio Castrogiovanni), l’ispettrice Marta Bonazzoli (Paola Giannini), l’impacciato e goffo sovrintendente Mimmo Nunnari (Giulio Della Monica) e il giovane agente Salvatore Lo Faro (Danilo Arena). Vanina spera il trasferimento da Palermo possa rappresentare una svolta nella sua vita.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

L’amore, poi, sembra bussare di nuovo alla sua porta grazie al medico Manfredi Monterreale (Corrado Fortuna), con il quale potrebbe ricominciare a vivere e lasciarsi alle spalle il passato doloroso che la condiziona ancora. Ma cos’è che l’ha spinta a cambiare vita? Questa è la domanda che le ha posto sua madre Marianna (Gabriella Saitta), che lamenta la sua lunga assenza da Palermo. La verità è che sta cercando di scappare da qualcosa che la tormenta e, dopo che il suo ex finisce nel mirino di Cosa Nostra, teme di rivivere i traumi del passato. La loro storia però non è finita davvero e lui torna con un segreto che potrebbe nuovamente sconvolgerle la vita.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

Il cast

Giusy Buscemi è Vanina Guarrasi, vicequestore di Catania, la città che sceglie per scappare da Palermo;

è Vanina Guarrasi, vicequestore di Catania, la città che sceglie per scappare da Palermo; Giorgio Marchesi è Paolo Malfitano, magistrato dell’Antimafia ed ex fidanzato di Vanina;

è Paolo Malfitano, magistrato dell’Antimafia ed ex fidanzato di Vanina; Orlando Cinque è Tito Macchia, superiore di Vanina;

è Tito Macchia, superiore di Vanina; Claudio Castrogiovanni è Carmelo Spanò, braccio destro di Vanina;

è Carmelo Spanò, braccio destro di Vanina; Paola Giannini è Marta Bonazzoli, ispettrice;

è Marta Bonazzoli, ispettrice; Giulio Della Monica è Mimmo Nunnari, poliziotto;

è Mimmo Nunnari, poliziotto; Danilo Arena è Salvatore Lo Faro, poliziotto;

Lo Faro, poliziotto; Corrado Fortuna è Manfredi Monterreale, pediatra da cui Vanina resta affascinata;

è Manfredi Monterreale, pediatra da cui Vanina resta affascinata; Dajana Roncione è Giuli, amica di Vanina;

è Giuli, amica di Vanina; Alessandro Lui è Adriano, medico legale ed amico di Vanina;

è Adriano, medico legale ed amico di Vanina; Maurizio Marchetti è Patanè, commissario

Dove vederla

Vanina – Un vicequestore a Catania va in onda su Canale 5 dal 27 marzo al 17 aprile dalle 21,30. La fiction è trasmessa in contemporanea su Mediaset Infinity ed è visibile anche nei giorni successivi con il servizio on demand.