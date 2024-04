Fonte: IPA Francesco Benigno, la sua verità su quanto accaduto all'Isola dei Famosi

Francesco Benigno ha mantenuto la promessa e, come un fiume in piena, ha raccontato tutta la sua verità su quanto accaduto all’Isola dei Famosi. Nella prima parte del Francesco-gate (così lo ha chiamato lui stesso), andata in onda in una diretta sul suo profilo Facebook, è andato a ritroso dalla prima chiamata ricevuta per partecipare al reality passando per una trattativa lunga e con qualche ostacolo, fino all’evento che ne avrebbe causato la squalifica. Una versione della storia dettagliata che coinvolge diversi nomi, anche la stessa Vladimir Luxuria.

La spiazzante versione di Francesco Benigno

L’attore palermitano aveva già annunciato la diretta Facebook e non è mancato all’appuntamento con i suoi fan. Alle 18 in punto del 25 aprile, Francesco Benigno si è lasciato andare a un lunghissimo excursus (almeno alla prima parte) in cui ha raccontato per filo e per segno la sua versione dei fatti, dal primo contatto ricevuto per partecipare all’Isola dei Famosi fino alla sua eliminazione. Che, come ha ribadito, è stata totalmente ingiustificata.

L’inizio sembrava dei migliori. Contattato dalla produzione ha visto nell’Isola l’occasione per fare un’esperienza di vita forte. Il 21 novembre 2023 la prima chiamata, poi l’incontro (virtuale) con gli autori: Benigno ha affermato di essere stato il primo a esser contattato per questa edizione del reality. Da lì è partita una lunghissima trattativa che, a detta dell’attore, sarebbe stata volutamente ostacolata per spingerlo a desistere dalla sua partecipazione.

Ha parlato di un “malcontento”, iniziato già in Italia visti i continui rimbalzi da parte dell’editore che “doveva decidere se dovevo fare l’Isola o meno”. Poi l’ok, ma le cose non sarebbero filate lisce. A questo punto nel racconto di Benigno entrano in scena diverse figure – cita “un produttore molto arrogante”, tra i vari – che, sempre secondo la sua versione dei fatti, non avrebbero preso bene il suo professarsi poco litigioso. Accese telefonate, poi un episodio piuttosto particolare: all’appuntamento per il 27 marzo, quello per fare le foto col resto del cast, viene completamente ignorato e non vi prende parte.

Francesco Benigno ha precisato che sarebbe dovuto partire esattamente come tutti gli altri naufraghi, il 3 aprile: “Per il 27 ci ignorano completamente, non ci rispondono a decine di telefonate. (…) Vengo a sapere che a Milano a me non mi ci hanno fatto andare più, a mia insaputa in maniera scorretta, losca e strana tutto d’un tratto io sparisco dalla tappa a Milano. (…) Esce il comunicato sui partecipanti e sparisce il mio nome“.

Benigno, le accuse alla produzione dell’Isola

La produzione dell’Isola dei Famosi, come ben sapranno i telespettatori, ha comunicato ufficialmente l’uscita dal gioco dell’attore palermitano, senza però dare spiegazioni precise. Neanche durante la diretta Vladimir Luxuria è scesa nei dettagli e non sono state mandate in onda le immagini del fattaccio che avrebbe portato all’eliminazione immediata del concorrente.

Francesco Benigno, in una serie di punti, ha spiegato come secondo il suo punto di vista abbiano cercato di farlo desistere dalla partecipazione al reality già prima che partisse per l’Honduras, nonostante il contratto fosse già firmato. Dal problema del non saper nuotare, di cui aveva già avvisato tutti, al la quarantena obbligata senza avere alcun contatto con l’esterno, dai tanti tamponi per il Covid che ha insinuato fossero manomessi per non farlo salpare sull‘Isola. Accuse gravi che, come ha promesso, saranno discusse in modo ancor più approfondito nelle sedi competenti con tanto di prove alla mano.

Il litigio con Artur Dainese, motivo della squalifica

Inevitabilmente, la lunga diretta di Francesco Benigno si è concentrata sull’episodio che ne ha provocato l’immediata eliminazione (o meglio, squalifica) e di cui aveva già accennato prima di tornare in Italia. “Non ho mai reagito se non rispondendo verbalmente agli attacchi ma mai ho fatto gesti fisico o chissà quale altra cosa – ha detto senza mezzi termini – (…) Non è successo quello che loro vorrebbero far credere, ma è semplicemente un processo alle intenzioni”.

L’attore ha ribadito che – come gli avrebbe confermato anche un membro della produzione – le immagini del litigio con Artur Dainese non dimostrerebbero niente, anzi smentirebbero le indiscrezioni su gesti fisici e presunti “bastoni” che avrebbe agitato contro al modello. Con Artur hanno fatto pace già dalla mattina successiva ma, alla fine, avrebbero comunque deciso di eliminarlo dal gioco, tentando prima di convincerlo a ritirarsi di propria spontanea volontà (cosa di cui aveva già parlato).

“Fai un comunicato senza chiedere ai concorrenti e agli opinionisti cosa ne pensano [si riferisce a Vladimir Luxuria, ndr] (…). Non si fa così, fate vedere le immagini. Fate vedere Daniele [Radini Tedeschi, ndr] che interviene e cerca di fermare Artur. (…) Inutile che raccontate le barzellette alle persone”. E a proposito delle immagini: “Mandatele in onda se avete il coraggio, vi autorizzo io“. “Vladimir, il fianco io non lo mostro”, ha concluso.

Non resta che attendere una risposta da parte della conduttrice e della produzione del reality che, eccezionalmente, stasera non va in onda.