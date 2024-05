Dopo una lunga assenza dagli schermi, Cinzia Leone torna in televisione e lo fa come ospite speciale della puntata di sabato 4 maggio di Verissimo. Alla conduttrice Silvia Toffanin l’attrice comica ha raccontato di un periodo doloroso e di una grave malattia che l’ha costretta a decenni di cure. Adesso, però, Cinzia è pronta a tornare a sorridere e far ridere.

Cinzia Leone, 30 anni di malattia

Era il 21 dicembre 1991 quando la vita di Cinzia Leone cambiò per sempre. “Quel giorno non volevo uscire di casa perché mi girava la testa. – ha raccontato la comica a Silvia Toffanin – E invece, sono andata alla prima del film, mi sono sentita male e mi hanno portata in ospedale e lì mi hanno trovato questo aneurisma congenito dell’arteria basilare che è il peggiore che ci potesse essere”.

Dopo la dolorosa scoperta, un lungo periodo in ospedale: “Mi sono operata negli Stati Uniti obbligatoriamente, perché ci voleva un macchinario apposito per l’operazione. Sono stata per un lungo periodo al San Camillo di Roma ma ho pochi ricordi” ha confidato Leone. “Dopo io ho vissuto solo per guarire”. L’aneurisma che l’ha colpita ha lasciato forti conseguenze, con cui l’attrice combatte ancora: “Sono preoccupata perché, quando entro nelle trasmissioni mi irrigidisco e zoppico. Dovrei entrare ballando”.

Nonostante le difficoltà, Cinzia Leone non si è mai arresa: “Questa è stata la cosa più interessante della mia vita. Io volevo solo riprendere il mio lavoro. Ci ho messo 30 anni per guarire”. E adesso che quegli anni sono passati, il talento comico è pronto a tornare sul palcoscenico: “Oggi non lo so come sto ma vivo. Sto scrivendo il prossimo spettacolo che si intitola La grande rabbia. Io non ho un sentimento di rabbia però e non ho paura degli altri. Non ho intenzione di passare questi anni a recriminare niente a nessuno. Ci sono io e la mia voglia di ricominciare a fare questo mestiere. La vita mi rende felice in molti aspetti”.

Seppur, tra questi aspetti, almeno per il momento, non ci sia l’amore. “Per anni mi sono sentita inadeguata, la femminilità è l’aspetto più toccato dalla malattia”. Ma la voglia di ricominciare non manca: “Piano piano sto cominciando a ricostruirmi una nuova identità femminile”.

A Verissimo anche Anna Pettinelli, di nuovo single

Tante emozioni nel sabato pomeriggio di Verissimo. Dalla commozione per una grande attrice che ritorna alle risate con due dei volti più amati della televisione: i coach di Amici, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli. Arrivati per commentare l’edizione in corso del talent, i due professori si sono lasciati andare a qualche confessione inaspettata.

Di punto in bianco, Anna Pettinelli ha annunciato di essere tornata single. “Il mio Giuseppe? Non c’è più Silvia, ci siamo lasciati” ha raccontato a Verissimo, lo stesso programma in cui il suo Beppe le aveva dichiarato grande amore. Il motivo della separazione, però, resta segreto: “Le persone non sono quelle che sembrano. Sono single di nuovo. Ci siamo lasciati per motivi che non sto qui a spiegare”. Eppure, sembravano una coppia così serena, anche gli spettatori, come Toffanin sono rimasti “senza parole”. Ma nessuna paura, Anna rassicura: “Io sto benissimo e sto meglio di prima”.