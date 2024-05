Dalle 9 del 16 maggio 2024, Netflix ha rilasciato la prima parte di Bridgerton 3: sono ben 4 gli episodi che la compongono, e per gli ultimi 4 dobbiamo attendere il 13 giugno 2024. L’attesa è finita, ma solo a “metà”: “Anche il fiore più timido prima o poi sboccia”, con questa frase, che è la chiave del trailer della nuova stagione, con protagonisti Nicola Coughlan e Luke Newton, rispettivamente gli amatissimi Penelope Featherington e Colin Bridgerton, assistiamo a una delle storie d’amore più belle scritta dalla penna di Julia Quinn e prodotta da Shonda Rhimes.

La trama di Bridgerton 3

Il debutto di Bridgerton 3 su Netflix ha fatto rumore: è uno dei titoli di punta sulla piattaforma streaming, insieme a Stranger Things. Il dramedy in costume è targato Shondaland, la creatrice di serie dal calibro di Grey’s Anatomy. La showrunner della stagione è Jess Brownell, che ha rielaborato in parte – ci sono molte differenze con il libro, Un uomo da conquistare – tra cui la perdita di peso di Penelope Featherington, che la Rhimes ha scelto – saggiamente! – di non seguire.

La trama della terza stagione di Bridgerton è incentrata sulla storia d’amore tra Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton). Abbiamo lasciato i nostri in cattive acque con il finale della seconda stagione: le parole denigratorie di Colin hanno ferito Penelope profondamente, tanto da portarla a scegliere di accantonare la sua “cotta” di lunga data e trovare finalmente marito. I tentativi non procedono per il meglio, considerando la sua scarsa autostima.

Quando Colin torna da uno dei soliti viaggi estivi, sceglie di dare una mano a Penelope, non prima di rimanere deluso dall’atteggiamento di lei: un tempo apprezzato, ora Colin agli occhi della sua “Pen” è da evitare. Nel tentativo estremo di riconquistare l’amicizia, cerca di farle da mentore nella ricerca spasmodica di un marito. Le lezioni si rivelano un successo, ma è qui che entrano in gioco sentimenti contrastanti. Possibile che l’amicizia possa trasformarsi in amore? Intanto, Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) conosce il segreto di Penelope: è lei Lady Whistledown. L’amicizia tra le due è forse andata perduta per sempre? Una trama ad alta tensione, dove non mancano intrighi e – ovviamente – tanto amore.

Il cast di Bridgerton 3

Fonte: Ufficio Stampa Netflix

Nel cast della terza stagione di Bridgerton arrivano nuovi volti, come Daniel Francis, che interpreta Marcus Anderson; Sam Phillips, che veste il ruolo di Lord Debling e infine James Phoon, che presta il volto a Harry Dankworth. Assente Phoebe Dynevor, ovvero Daphne Bridgerton, così come ormai il Duca di Hastings: Regé-Jean Page ha scelto di non tornare più nella serie dopo la prima stagione.

Nicola Coughlan – Penelope Featherington

– Penelope Featherington Luke Newton – Colin Bridgerton

– Colin Bridgerton Luke Thompson – Benedict Bridgerton

– Benedict Bridgerton Jonathan Bailey – Anthony Bridgerton

– Anthony Bridgerton Claudia Jessie – Eloise Bridgerton

– Eloise Bridgerton Florence Hunt – Hyacinth Bridgerton

– Hyacinth Bridgerton Simone Ashley – Kate Sharma

– Kate Sharma Ruth Gemmell – Violet Bridgerton

– Violet Bridgerton Will Tilston – Gregory Bridgerton

– Gregory Bridgerton Harriet Cains – Philippa Featherington

– Philippa Featherington Bessie Carter – Prudence Featherington

– Prudence Featherington Polly Walker – Portia Featherington

– Portia Featherington Golda Rosheuvel – Regina Carlotta

– Regina Carlotta Hugh Sachs – Brimsley

– Brimsley Adjoa Andoh – Lady Danbury

– Lady Danbury Julie Andrews – Lady Whistledown

– Lady Whistledown Lorraine Ashbourne – Mrs. Varley

– Mrs. Varley Martins Imhangbe – Will Mondrich

– Will Mondrich Calam Lynch – Theo Sharpe

– Theo Sharpe Rupert Young – Jack

– Jack Emma Naomi – Alice Mondrich

– Alice Mondrich Kathryn Drysdale – Genevieve Delacroix

– Genevieve Delacroix Sam Phillips – Lord Debling

Bridgerton 3, quando vedere la seconda parte

Fonte: Ufficio Stampa Netflix

La seconda parte di Bridgerton 3 approda su Netflix il 13 giugno 2024. Gli ultimi 4 episodi, come di consueto, saranno disponibili a partire dalle ore 9 di mattina. E noi non vediamo già l’ora di vedere come finirà tra Penelope Featherington e Colin Bridgerton.