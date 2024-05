Amore, passione e scandali tornano sullo schermo: scopri tutti i segreti di Bridgerton 3

Fonte: IPA Una scena di "Bridgerton 3"

L’attesa è finita: la terza stagione di Bridgerton è finalmente arrivata. Amore, passione e scandalo sono al centro dei nuovi episodi. E proprio in occasione del ritorno su Netflix della serie tanto amata che gli esperti di lingue di Babbel, l’ecosistema leader nell’apprendimento delle lingue, hanno creato un glossario per preparare i fan ai nuovi episodi, e approfondire le espressioni storiche utilizzate nella serie e comprendere come queste siano cambiate nel tempo.

“L’uso di espressioni tipiche dell’epoca fa parte della costruzione del personaggio, anche se il linguaggio non è sempre perfettamente accurato da un punto di vista storico. Se lo fosse, infatti, risulterebbe incredibilmente difficile da capire per il pubblico” afferma Gianluca Pedrotti, esperto di comunicazione interculturale ed editor del team linguistico di Babbel. “Guardare Bridgerton o serie simili in lingua originale non è solo un ottimo modo per migliorare il proprio inglese, ma può essere un invito ad approfondire il linguaggio usato nel passato e vederne la trasformazione nel tempo”.

Di cosa parla Bridgerton 3

La terza stagione di Bridgerton si apre con Penelope Featherington, il cui cuore è stato spezzato da Colin Bridgerton, dopo che quest’ultimo ha espresso giudizi poco lusinghieri su di lei. Determinata a trovare un marito che le garantisca un’indipendenza economica e la possibilità di mantenere il segreto della sua identità come Lady Whistledown, Penelope si imbarca in una serie di tentativi disastrosi di matrimonio che minano ulteriormente la sua autostima.

Nel frattempo, Colin ritorna da un viaggio e si rende conto di aver perso l’amicizia di Penelope, l’unica persona che lo abbia sempre apprezzato per quello che è. Desideroso di riconquistare la sua fiducia, Colin si offre di aiutarla a trovare un marito e diventa il suo mentore.

Mentre Penelope cerca di dimenticare Colin e di trovare il suo posto nella società, le loro interazioni diventano sempre più complicate dalla gelosia e dalle tensioni non risolte. E quando i suoi insegnamenti cominciano a suscitare sentimenti oltre l’amicizia, Colin si trova a dover confrontare i suoi veri sentimenti per Penelope.

La terza stagione di Bridgerton è un mix avvincente di romance, dramma e scandalo, che cattura l’attenzione dello spettatore fin dalle prime immagini. Sebbene i primi episodi siano più introduttivi, preparando il terreno per il dramma che seguirà, le ultime puntate promettono di essere ancora più coinvolgenti, con colpi di scena e scene d’amore che terranno gli spettatori con il fiato sospeso.

In attesa dell’uscita della seconda parte della stagione, i fan di Bridgerton possono prepararsi a essere trasportati in un mondo vibrante e affascinante, dove il romanticismo si intreccia con l’intrigo in un turbine di emozioni e passione.

Il glossario per prepararsi alla terza stagione