Bridgerton 4, a che ora esce e con chi si sposa Benedict

IPA Yerin Ha e Luke Thompson

Fan di Bridgerton a raccolta: oggi 29 gennaio, alle 9 del mattino, Netflix ha reso disponibile la prima parte della quarta stagione di una delle serie tv di maggiore successo della piattaforma streaming. Tratta dai romanzi di Julia Quinn, è senza ombra di dubbio uno dei prodotti di spicco degli ultimi anni: questa volta al centro del racconto c’è il secondogenito della famiglia Bridgerton, Benedict. Il ribelle, bisessuale e affascinante scapolo d’oro dovrà fare i conti con un incontro misterioso e un amore inaspettato: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione.

Bridgerton 4, a che ora esce su Netflix

La quarta stagione di Bridgerton è pronta a riportare il pubblico tra balli sfarzosi, intrighi amorosi e segreti dell’alta società londinese. E debutta su Netflix, con otto episodi distribuiti in due parti: la prima sarà disponibile da giovedì 29 gennaio, mentre la seconda arriverà il 26 febbraio. Come avviene abitualmente per le produzioni Netflix, gli episodi saranno caricati sulla piattaforma alle 3.00 del mattino negli Stati Uniti. In Italia, considerando il fuso orario, la visione sarà possibile a partire dalle 9.00 del mattino nelle date di uscita.

Questa volta la serie segue le vicende del secondogenito Benedict, tratte dal libro La proposta di un gentiluomo, terzo della saga, il cui adattamento era precedentemente stato accantonato per dar spazio alla storia di Penelope. È il fratello che più di tutti ha sempre rivendicato la propria libertà, evitando legami e impegni, nonostante le pressioni e le insistenze della madre Violet.

Amante dell’arte e del divertimento, Benedict (interpretato da Luke Thompson) è il Bridgerton che tenta a tutti i costi di frequentare il meno possibile l’ambiente aristocratico di cui la sua famiglia fa parte. Ma sotto l’effetto persuasivo della madre riuscirà a farsi convincere a presenziare al ballo in maschera organizzato in casa sua, evento che aprirà proprio la quarta stagione. È qui che, svogliato e come al suo solito ritardatario, una misteriosa Dama d’Argento dal volto coperto stuzzicherà la sua curiosità e, soprattutto, rapirà il suo cuore.

Benedict e la storia d’amore con Sophie

Nella prima parte della quarta stagione parte farà di tutto per ritrovare la sua bella “Cenerentola” dall’identità misteriosa, con pochi indizi e quasi nulla sul suo conto in mano, se non un guanto che ha dimenticato alla festa. Ma la donna dei suoi sogni non appartiene affatto all’alta società: è una brillante cameriera di nome Sophie Baek (Yerin Ha).

Figlia illegittima di un conte, ora deceduto, si trova purtroppo al servizio della perfida matrigna Araminta Gun e delle sue figlie. Ma non è finita qui: quello che Benedict non sa è che Sophie e la Lady in Argento sono la stessa persona, dando origine a una storia segnata da segreti, sentimenti contrastati e rigide barriere sociali.

L’incapacità di Benedict di vedere che le due donne sono una sola rischierà di distruggere la scintilla innegabile che li unisce? E l’amore può davvero vincere tutto, persino un legame proibito dalla società per via della differenza di classe?