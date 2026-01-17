Bridgerton 4, gli abiti da sogno alla premier di Parigi: i più belli sono Benedict e Sophie

I look più belli del cast di "Bridgerton 4": la nuova stagione sarà dedicata alla coppia di Benedict e Sophie, interpretati da Luke Thompson e Yerin Ha

Migliaia di fan in tutto il mondo non stanno più nella pelle, scalpitanti attendono le nuove rivelazioni dell’insidiosa Lady Whistledown. L’attesa sta quasi per finire e manca poco all’arrivo su Netflix di Bridgerton 4: la nuova stagione della serie ad alto tasso di sensualità che ha riportato sulla cresta dell’onda i drammi in costume. A debuttare la coppia di Benedict Bridgerton e Sophie Baek, interpretati da Luke Thompson e Yerin Ha, i più belli sul red carpet della premiere di Parigi.

Benedict e Sophie: la nuova coppia d’ora

Protagonista (finalmente!) della quarta stagione di Bridgerton sarà Benedict, il secondo genito scapestrato della famiglia che dà il nome alla serie. “Finora Benedict è stato bravissimo a fare love bombing a tutti, era il suo meccanismo di difesa. – ha spiegato Luke Thompson, l’attore che lo interpreta – La vera sfida è per lui amare davvero qualcuno nello specifico. Sophie lo metterà alla prova”.

Sarà proprio la misteriosa Sophie Baek, la dama d’argento conosciuta a un ballo, che farà capitolare il bel rampollo. Come? Con la sua semplicità. “A lei non interessano minimamente lo sfarzo o il glamour” anticipa l’attrice Yerin Ha. La quarta stagione si prospetta come una favola, ispirata alla regina di tutte le fiabe: quella di Cenerentola. E, a guardarli complici e affiatati sul red carpet, si può star certi che i due attori ci faranno sognare.

E da vera principessa è stato anche il look scelto da Yerin Ha per la premiere mondiale di Parigi. L’attrice 28enne nata in Australia da una famiglia coreana, coglie al volo l’occasione di farsi conoscere al grande pubblico. Per farsi notare, si affida a Prada, che per lei ha confezionato appositamente un sontuoso abito in mikado di seta con sopragonna e lungo strascico. Moderno e vivace il top, con tagli sull’addome impreziositi da cristalli.

I look più belli alla premiere di Bridgerton 4

Gli occhi erano tutti per Luke e Yerin, ma gli interpreti di Benedict e Sophie non sono stati gli unici attori di Bridgerton a dare lezioni di stile all’anteprima della nuova stagione che arriva su Netflix il 29 gennaio 2026. Hannah Dodd, la Francesca icona queer della serie, era splendida con un look romantico e contemporaneo. La gonna voluminosa, indossata assieme a una giacca crop sulla pelle nuda, è un abbinamento da Principessa romantica e discreta, come quella interpretata sul piccolo schermo.

Modernissima, quasi all’avanguardia, invece la Regina Carlotta (in Bridgerton e anche nello spin-off La Regina Carlotta appunto), alias Golda Rosheuvel. L’attrice ha abbinato al red carpet un abito in maglia rosso scuro, accompagnato da una giacca imbottita portata con la nonchalance con cui si indossa uno scialle di seta. Il geometrico caschetto nero corvino infilato nel grande collo alto del vestito, per un tocco ancora più audace.

Infine, non si può non menzionare uno degli outfit più raffinati di tutta la serata. Quello sfoggiato dell’attrice Emma Naomi, che in Bridgerton dà il volto a Alice Mondrich. L’attrice era raggiante e sensuale nello scivolato abito in seta chiara, con romantiche arricciature sui fianchi e spalline sottili. Un gioiellino che arriva dall’archivio by Galliano di Dior.