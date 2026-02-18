Yerin Ha, la protagonista di Bridgerton 4 svela il suo segreto di bellezza: un siero coreano che puoi avere anche tu

Yerin Ha, la splendida star di Bridgerton 4, ha un segreto di bellezza da copiare subito: un siero viso che ti regala una glass skin immediata.

Pelle di porcellana e incarnato glow: Yerin Ha, protagonista di Bridgerton 4 è un’appassionata di beauty. Merito, forse, delle origini coreane che l’attrice australiana ama rivendicare e che le hanno consentito di scoprire, sin da quando era piccolissima, la passione per la skincare. La routine di bellezza della Sophie della serie Netflix infatti è tanto semplice quanto efficace con risultati ben visibili.

Il suo segreto? Un siero facile da applicare e potentissimo, a base di niacinamide e vitamina E. Si tratta del siero Glow Hyssop di Arencia, capace di regalare in un solo colpo luminosità e glass skin.

Arencia Hyssop Glow Siero Siero viso con niacinamide e vitamina E. Prezzo: 18,85 €

Il bello è che per averlo non è necessario volare in Corea, nè cercarlo ovunque, puoi infatti trovarlo su Amazon. In più ad un prezzo super scontato. Ora costa meno di 20 euro (per la precisione 18,85) grazie allo sconto.

A cosa serve il siero viso di Yerin Ha

In Bridgerton 4, Yerin Ha veste i panni della bella Sophie che diventa l’interesse sentimentale di Benedict. Figlia illegittima di un nobile, nella serie tv la giovane viene costretta dalla sua matrigna a lavorare come domestica. Durante un ballo in maschera in cui si intrufola di nascosto però ruberà il cuore dell’ambitissimo nobile, diventando la Dama d’Argento.

Una scena dopo l’altra è impossibile non notare la glass skin dell’attrice che ha una pelle davvero favolosa. Da vera appassionata beauty, Yerin non usa tantissimi prodotti, ma punta sulla qualità e sull’efficacia.

Arencia è un celebre brand di skincare coreana che realizza formule naturali e innovative, utili per lavorare sul microbioma, il segreto per avere una pelle splendente e sanissima. Diventata virale in Corea grazie ai suoi detergenti viso e allo scrub corpo, ha fra i suoi prodotti di punta proprio l’Holy Hyssop Serum.

Si tratta di un siero viso rivitalizzante che aiuta a ridurre irritazioni e stress, eliminando macchie e pigmentazione. Idrata in profondità e attenua le rughe, rimpolpando e illuminando. La texture semiliquida rende il prodotto l’ideale da utilizzare dopo la detersione per lenire e idratare la pelle.

La formula contiene il 10% di niacinamide per contrastare macchie e discromie, uniformando il tono cutaneo e migliorando la texture. Contiene inoltre il 12% del complesso vitaminico ACE, agendo su pelli spente o con tono irregolare. Il siero viso amato da Yerin Ha contiene inoltre numerosi ingredienti funzionali ed estratti botanici.

Prima di tutto l’issopo blu, una pianta officinale con proprietà antibatteriche, riequilibranti e antinfiammatorie, utile per la pelle sensibile. Troviamo poi l’arbutina, un potente agente illuminante del tono cutaneo, e i semi di lino, che regalano setosità e morbidezza.

La formulazione comprende inoltre le ceramidi che rinforzano la barriera cutanea, favorendo l’elasticità, e l’acido kojico, un composto naturale che deriva dalla fermentazione del riso ed è un potentissimo agente schiarente. Non mancano estratti antiossidanti come l’igname e l’angelica keisei, i peptidi per stimolare la produzione del collagene, ed estratti rigeneranti di ibisco e loto.

