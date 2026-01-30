Bridgerton 4, chi è la nuova “Cenerentola” Yerin Ha

IPA Yerin Ha, Bridgerton 4

C’è sempre una nuova favola pronta a prendere forma nell’universo di Bridgerton e la quarta stagione ha già trovato la sua eroina. Si chiama Yerin Ha, è giovane, talentuosa e con una storia personale che sembra fatta apposta per conquistare il pubblico di Netflix. È lei a vestire i panni di Sophie Beak, la misteriosa Dama d’Argento destinata a cambiare il destino di Benedict Bridgerton, uno dei personaggi più affascinanti (e irrisolti) della saga ambientata nell’Era Regency.

Chi è Yerin Ha, la nuova protagonista di Bridgerton 4

L’attesa è finalmente finita e Bridgerton 4 è approdato su Netflix con la prima delle due parti di questa nuova stagione che vede al centro il più scapestrato, libertino e fluido dei fratelli Bridgerton: Benedict (Luke Thompson). Stavamo aspettando con ansia il suo momento, dopo che nelle prime stagioni il personaggio ci aveva conquistato con il suo fascino bohémien unito allo charme tutto inglese.

Sembrava inafferrabile e invece anche lui, alla fine, capitola di fronte a Sophie Baek regalandoci la più dolce delle storie d’amore. Ma è soprattutto l’attrice che interpreta la Cenerentola 2.0 di Shondaland a incuriosirci di più.

Classe 1998 e cresciuta in un melting pot di culture, l’attrice coreano-australiana Yerin Ha arriva nella serie Netflix dopo diversi ruoli e tanto studio. La recitazione sembra essere una vocazione di famiglia, visto che la nonna è la famosissima attrice coreana Son Sook e anche i genitori si sono conosciuti in un contesto artistico.

Ancora adolescente Yerin Ha decide di mettersi alla prova lontano da casa, scegliendo una formazione intensa e competitiva in Corea del Sud, dove entra in contatto con un metodo di studio estremamente rigoroso e totalizzante. “Sono stati tre anni di intenso allenamento, dalle 7 del mattino a mezzanotte quasi tutti i giorni. Ho imparato a lavorare in squadra, a capire chi sono e tutto il resto”, ha raccontato in un’intervista.

Tornata in Australia si perfeziona al National Institute of Dramatic Art che vanta tra i suoi studenti più celebri Cate Blanchett. Da lì una carriera internazionale che la vede partecipare prima a Halo, adattamento seriale del famoso videogioco, e poi alla serie Dune: Prophecy accanto a Emily Watson e Travis Fimmel.

Sophie Baek, la Dama d’Argento che fa girare la testa di Benedict Bridgerton

In Bridgerton 4 Yerin Ha interpreta Sophie Beak, personaggio ispirato al romanzo Un’offerta da un gentiluomo di Julia Quinn. La sua figura, è evidente, richiama l’archetipo di Cenerentola, rileggendolo però con sfumature più intime e realistiche: Sophie è una giovane donna cresciuta ai margini dell’alta società, abituata a muoversi nell’ombra e a osservare il mondo dall’esterno, fino a quella sera in cui un ballo in maschera le offre, per una volta, la possibilità di essere vista davvero. È lì che, con un abito d’argento e una maschera sul volto, Sophie incontra Benedict e gli lascia un ricordo impossibile da dimenticare.

Per la serie Netflix, il cognome del personaggio è stato adattato da Beckett a Beak, una scelta voluta per rispettare le origini dell’attrice. Una decisione che Ha ha apprezzato profondamente: “Rendere il nome di Sophie adatto a qualcuno che mi somiglia è davvero potente”, ha dichiarato recentemente. Da tempo infatti l’attrice sottolinea l’importanza di una maggiore rappresentanza asiatica nel cinema e nelle serie TV. Bridgerton 4 sembra andare proprio in questa direzione, d’altronde quando si parla di inclusione Shonda Rhimes è una certezza.