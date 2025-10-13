Netflix ha annunciato due date d'uscita per Bridgerton 4: la nuova stagione sarà spezzata in due parti

IPA Quando esce Bridgerton 4? Lo svela il nuovo trailer

I fan di Bridgerton possono dormire sonni tranquilli, considerando gli annunci e rinnovi. Al tempo stesso, però, Netflix li ha costretti a un’attesa lunga mesi prima di confermare la data d’uscita della nuova stagione.

La serie ha conquistato milioni di spettatori nel mondo, ammaliando i fan della saga letteraria e stregandone altrettanti che non hanno mai sfogliato una singola pagina scritta da Julia Quinn. Detto ciò, di seguito trovate il trailer di Bridgerton 4, data d’uscita annunciata e molto altro.

Quando esce Bridgerton 4

L’attesa per la nuova stagione dell’amatissima serie Netflix sta per terminare. Ancora un po’ di pazienza e i nuovi episodi saranno disponibili. Purtroppo, però, la piattaforma streaming ha optato per la stessa strategia annunciata per l’ultima stagione di Stranger Things. Ciò vuol dire che le puntate saranno messe a disposizione in due tronconi.

Il pubblico si lamenta di tutto ciò ma la compagnia tenta di sfruttare al massimo l’hype di titoli rilevanti, come nel caso recente di Mercoledì, ad esempio. E dunque la prima data d’uscita è il 29 gennaio 2026. La seconda è invece stata fissata al 26 febbraio 2026, circa un mese dopo.

Bridgerton 4, il trailer

Dopo aver seguito le vicende amorose di Daphne, Anthony e Colin, ora è arrivato il momento di conoscere meglio Benedict Bridgerton. Il personaggio interpretato da Luke Thompson è sempre stato un po’ nell’ombra. Il fratello sognatore, a tratti ribelle, dall’animo d’artista, che finalmente troverà l’amore.

Nel trailer lo vediamo impegnato in un ballo in maschera. In questa circostanza resta folgorato da una donna misteriosa, vestita d’argento. Il suo nome è Sophie ma nasconde un segreto inconfessabile. Non doveva essere lì, trattandosi di una domestica della casa della terribile Lady Araminta. Un amore messo a dura prova da numerosi elementi, dalle differenze sociali alle convenzioni del tempo. Per non parlare poi della penna di Lady Whistledown.

Cast e trama

Molti i volti amatissimi che ritroveremo in Bridgerton 4. Spazio a Benedict e Sophie, come detto, rispettivamente interpretati da Luke Thompson e Yerin Ha. Ecco gli altri, tra i tanti:

Penelope – Nicola Coughlan;

Colin – Luke Newton;

Anthony – Jonathan Bailey;

Kate – Simone Ashley;

Eloise – Claudia Jessie;

Lady Violet – Ruth Gemell;

Lady Araminta – Katie Leung;

Rosamund Li – Michelle Mao;

Posy Li – Isabella Wei.

Considerando la base letteraria, possiamo anticipare un po’ di elementi della trama di Bridgerton 4. Ovviamente, va da sé, chi non vuole ricevere alcuno spoiler farebbe bene a tenersi alla larga. Iniziamo col dire che Sophie Beckett è la figlia illegittima di un conte. È cresciuta sotto la tutela del padre ma, alla sua morte, si è ritrovata nel ruolo di serva della matrigna, Araminta.

Una storia che, non sarebbe neanche il caso di sottolinearlo, adatta in parte la storia di Cenerentola. Sophie mantiene la propria grazia, nonostante le continue umiliazioni. Rispetta le regole e tiene bassa la testa ma una notte, aiutata da alcune domestiche, si intrufola a un ballo in maschera, certa di non essere riconosciuta. È qui che incontra Benedict e la loro storia tormentata ha inizio. Lui dovrà scegliere tra il rispetto delle convenzioni sociali e l’amore vero.