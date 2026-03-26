Bridgerton 5, svelata la nuova coppia dopo Sophie e Benedict. Cosa cambia dai libri

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IPA Hannah Dodd

Il profumo dei fiori di glicine non è ancora svanito del tutto dopo il gran finale della quarta stagione di Bridgerton, ma il mondo del “Ton” è già in fermento. A un solo mese dal debutto degli ultimi episodi che hanno visto protagonisti Sophie e Benedict, Netflix ha deciso di non far soffrire d’astinenza i propri fan, sganciando la bomba: la quinta stagione è ufficialmente in produzione. Le carrozze sono pronte e i pettegolezzi della nuova Lady Whistledown hanno un nuovo, succosissimo obiettivo.

Bridgerton 5, una svolta storica

Se le prime quattro stagioni hanno seguito una linea narrativa piuttosto fedele ai romanzi di Julia Quinn, il quinto capitolo si prepara a rompere gli schemi con una svolta queer che riscrive le regole del gioco. Al centro della trama troveremo le vicende sentimentali di Francesca Bridgerton, interpretata dalla talentuosa Hannah Dodd.

Dopo aver vissuto la pacata e dolce storia d’amore con John Stirling, la giovane Bridgerton si troverà a fare i conti con emozioni del tutto nuove e travolgenti per Michaela Stirling, la cugina di John. Ad interpretare questo nuovo, magnetico personaggio sarà Masali Baduza, già apparsa brevemente nei minuti finali della terza stagione e tra i personaggi della quarta, lasciando presagire il terremoto emotivo che vedremo tra un paio d’anni (almeno).

Cosa cambia rispetto al libro “Amare un libertino”

La decisione della produzione è il cambiamento più radicale mai apportato rispetto alla saga letteraria. Nel sesto volume della serie, intitolato Amare un libertino, Francesca si innamora infatti di Michael Stirling, il cugino di suo marito. Michael è il classico “libertino” della Reggenza: affascinante, tormentato e segretamente innamorato di Francesca da anni. Con lui supererà lo scoglio dell’infertilità, che già aveva caratterizzato la breve unione con John.

Nella versione televisiva, Michael diventa Michaela. Questa scelta di “gender swap” non è casuale, ma nasce da una precisa volontà della showrunner Jess Brownell, discussa a lungo con la stessa Julia Quinn. L’obiettivo è quello di offrire una rappresentazione concreta alla comunità LGBTQ+, rendendo centrale una storia d’amore tra due donne in un’epoca dove un sentimento del genere era considerato proibito e doveva necessariamente restare nell’ombra.

Un racconto di lutto e rinascita

Nonostante il cambio di genere di uno dei protagonisti, l’essenza emotiva del libro rimarrà intatta. La quinta stagione indugerà su temi profondi e complessi, a partire dal lutto. Francesca, rimasta vedova prematuramente dopo la morte di John (interpretato da Victor Alli), dovrà affrontare il dolore della perdita prima di potersi concedere un nuovo, inaspettato inizio.

Michaela Stirling rientrerà nella vita di Francesca per occuparsi della tenuta e dell’eredità del cugino. Sarà un personaggio descritto come vivace ma al contempo fragile, che dovrà lottare contro ciò che sente per la vedova di suo cugino. La narrazione si svilupperà in otto episodi, durante i quali vedremo le due protagoniste sfidare le convenzioni sociali della Regency Era per trovare la propria felicità.

Il primo teaser: “L’amore ricomincia”

Netflix ha già diffuso un brevissimo teaser che ha mandato i social in corto circuito. Nel video si vedono Francesca e Michaela guardare verso l’orizzonte mentre le loro mani si sfiorano appena. Lo slogan scelto, “L’amore ricomincia”, sottolinea perfettamente il tema della stagione: la possibilità di amare di nuovo, anche quando pensiamo che il nostro cuore sia ormai chiuso per sempre.

Hannah Dodd, che abbiamo già ammirato in Anatomia di uno scandalo e Cercami a Parigi, sembra pronta a dare a Francesca quella profondità malinconica e luminosa necessaria per questo arco narrativo. La chimica con Masali Baduza sarà la chiave di volta di una stagione che si attende come la più rivoluzionaria della serie.