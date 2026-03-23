Bridgerton, Lady Violet protagonista di uno spin-off (che sorprenderà tutti)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Lady Violet Bridgerton

Dopo il successo di Queen Charlotte, il Bridgerton Cinematic Universe potrebbe presto allargarsi ancora con nuove sorprese per i fan. E questa volta al centro della storia potrebbe esserci la matriarca più amata della saga: Lady Violet Bridgerton, interpretata da Ruth Gemmell. A svelarlo Shonda Rhimes, creatrice della serie, che sarebbe pronta a regalare uno spin-off a Lady Violet.

Lady Violet, arriva lo spin-off dei Bridgerton

La notizia arriva direttamente da Shonda Rhimes, produttrice esecutiva della serie. In una recente intervista infatti la Rhimes ha si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni destinate a far sognare i fan. Lady Violet Bridgerton potrebbe essere la protagonista del prossimo spin-off dei Bridgerton con una storia tutta sua, pronta a emozionare il pubblico. La showrunner ha confermato che l’idea è “una possibilità concreta”, sottolineando quanto il personaggio abbia ancora molto da raccontare.

“Ho sempre detto che, se dovessimo fare qualcosa di simile, Violet sarebbe una persona straordinaria di cui raccontare la storia. È una possibilità”, ha spiegato. Le parole della Rhimes arrivano a poca distanza dalla messa in onda della quarta stagione di Bridgerton, che ha lasciato Violet in un momento di svolta personale e narrativa.

Dopo aver quasi accettato la proposta di Lord Marcus Anderson, interpretato da Daniel Francis, la matriarca ha scelto di rimandare ogni impegno, mettendo sé stessa al primo posto per la prima volta dopo anni trascorsi a occuparsi dei figli. Un cambiamento emotivo che i fan hanno accolto con grande calore e che sembra costruito appositamente per aprire la strada ad una narrazione autonoma.

Ruth Gemmell, che interpreta Violet fin dalla prima stagione dei Bridgerton, è diventata uno dei volti più amati dell’intera serie. La sua capacità di dosare forza silenziosa e vulnerabilità nel personaggio ha conquistato il pubblico ben oltre le aspettative iniziali, tanto da trasformare quello che era pensato come un ruolo di supporto in uno dei pilastri affettivi della serie. Non sorprende dunque che i produttori stiano pensando a lei come protagonista assoluta di uno spin-off.

Bridgerton, i progetti in cantiere

I precedenti d’altronde non mancano. Nel 2023 Queen Charlotte: A Bridgerton Story aveva conquistato i fan della serie e non solo. La miniserie prequel, incentrata sulla giovinezza della regina interpretata da Golda Rosheuvel, è stata per molto tempo uno dei titoli più visti su Netflix, aprendo una nuova strada per l’espansione dell’universo dei Bridgerton.

La storia di Violet, dalla giovinezza accanto a Edmund Bridgerton fino al ruolo di guida degli otto figli, è una storia che attende solo di essere raccontata. La serie principale ha offerto già qualche frammenti della sua vita precedente al lutto, lasciando nell’ombra gli anni del matrimonio che potrebbero essere utili per una narrazione coinvolgente e interessante.

Anche Tom Verica, produttore esecutivo e regista della serie, aveva già parlato di uno spin-off su questo personaggio molto amato dei Bridgerton. “Stiamo parlando di diverse possibilità e la cosa meravigliosa di avere un cast così ampio, è che ci sono tantissime storie da esplorare”, aveva dichiarato. Non va infine dimenticato che Julia Quinn, autrice dei romanzi, ha già scritto una novella dedicata a Violet, intitolata Violet in Bloom, pubblicata nella raccolta The Bridgertons: Happily Ever After.