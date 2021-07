Bridgerton, lutto per la scrittrice Julia Quinn: ha perso papà e sorella

editato in: da

Bridgerton confermata fino alla quarta stagione: tutto quello che c’è da sapere

Una doppia tragedia ha colpito Julia Quinn, autrice dei romanzi best seller Bridgerton, dai quali è nata l’omonima serie di successo di Netflix. La scrittrice ha perso il papà Stephen Lewis Cotler e la sorella Violet Charles in un terribile incidente stradale che non gli ha lasciato scampo.

Julia Quinn ha comunicato la notizia ai suoi fan con un lungo post su Instagram, in cui ha spiegato nel dettaglio cosa è accaduto. L’incidente è avvenuto lo scorso 29 giugno ma, com’è comprensibile, il dolore è stato talmente tanto e devastante da spingere la scrittrice al silenzio per qualche giorno. Poi, però, ha deciso di condividere la storia a mezzo social perché vicende del genere vanno raccontate, affinché non si verifichino più.

Papà Steve e la sorella Violet sono stati vittima di un guidatore ubriaco che si è schiantato contro la loro automobile su un’autostrada dello Utah. Ecco le toccanti parole della scrittrice:

“Ho perso mio padre e mia sorella. Perché un’azienda di ristorazione non ha assicurato il suo carico e buste di tela rovesciate sull’autostrada. Perché un autista del pick-up non pensava a guidare mentre il suo tasso alcolemico nel sangue era quasi 3 volte oltre il limite legale. Ho perso mio padre e non ho mia sorella con cui piangere. Ho perso mia sorella, con la quale avevo appena finito di scrivere una graphic novel. Era dedicato a nostro padre. Sarà ancora dedicata a nostro padre. Non sarà più una sorpresa, ma vorrei pensare che sospettasse che lo avremmo fatto. Ci conosceva così bene. Era nostro padre.”

Una perdita che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore e nella vita dell’autrice di Bridgerton, che però ha deciso di continuare il progetto iniziato con la sorella Violet (vero nome Ariana Elise Cotler), che aveva appena 37 anni, in sua memoria e soprattutto in memoria del papà a cui erano tanto affezionate e che è stato un uomo davvero speciale. Nello schianto è rimasto ucciso anche il cane guida di Violet, Michelle.

Steve Cotler, 77 anni, aveva alle spalle una vita particolare. Ha frequentato il prestigioso College di Harvard per poi specializzarsi alla Harvard Business School, lavorando per molti anni in ambito aziendale. La sua vera passione, però, era la scrittura e ai figli l’ha trasmessa con tanto amore, in particolare a Julia che ha deciso di farne un mestiere. Un eterno ragazzino che con entusiasmo e creatività si è dedicato alla sceneggiatura, impegnandosi in progetti dedicati ai più giovani e girando per le scuole di tutto il Paese, proprio per trasmettere il suo irrefrenabile spirito alle nuove generazioni.