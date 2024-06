Bridgerton 3, seconda parte: trama e cast delle ultime puntate

Dopo il grandissimo successo della prima parte della terza stagione, su Netflix dal 16 maggio 2024, Bridgerton è pronto a saziare la nostra sete di risposte con la seconda parte della storia che ci ha tenuti incollati al piccolo schermo fino ad oggi. A partire dal 13 giugno 2024, infatti, i fan potranno finalmente scoprire negli ultimi 4 episodi della stagione quale sarà il destino di Penelope.

“Bridgerton 3”, la trama della seconda parte

Dopo un lunghissimo mese di attesa, i fan di Bridgerton possono tirare un sospiro di sollievo. Netflix ha finalmente pubblicato gli ultimi episodi della terza stagione della serie: quattro appuntamenti da un’ora che ci terranno compagnia tra gli intrighi, gli amori e i segreti delle vite dei nobili inglesi sotto l’estro della produttrice Shonda Rhimes.

Ma cosa vedremo nelle battute finali di questo terzo capitolo? Ci eravamo lasciati con un bacio da sogno tra Colin e Penelope e con una richiesta che i fan sognavano da tempo: “Penelope Featherington, vuoi sposarmi o no?.” Scene che ci hanno tenuti incollati allo schermo, e che aprono una nuova dinamica fatta di segreti e situazioni scomode.

Nella seconda parte della stagione, infatti, Penelope e Colin annunceranno il loro matrimonio tra la felicità di alcuni e i dubbi di molti, per via della velocità con cui i due hanno fatto questa scelta per la vita. Meno felice tra tutti è Eloise, che inizia a fare pressione su Penelope perché confessi a Colin la sua seconda identità: quella della scrittrice Lady Whistledown.

Fonte: Ufficio stampa Netflix

Le cose si complicano quando la regina Carlotta decide di mettere una taglia di 5.000 sterline su Lady Whistledown per scoprire chi si nasconde dietro i suoi scritti. Penelope, divorata dall’ansia e dai sensi di colpa, vorrebbe confessare la verità, ma continua a non trovare il coraggio di farlo. Tra dubbi e paure, Penelope dovrà fare i conti con i sospetti di Colin, che inizia a fare domande a cui la ragazza fatica a rispondere.

Altro personaggio che, nel bene o nel male, si sente legato alla vicenda della scrittrice misteriosa è Cressida Cowper. La donna, costretta dai genitori a sposarsi con un uomo molto più anziano di lei, cerca di sfuggire al suo destino escogitando un piano che, con la giusta somma di denaro, le permetterebbe di vivere in modo indipendente. La taglia offerta dalla regina per scoprire la vera identità Lady Whistledown potrebbe essere la giusta soluzione?

Fonte: Ufficio stampa Netflix

“Bridgerton 3”, il cast

In questa seconda parte, poi, non mancano tutti gli intrecci e le dinamiche legate agli altri personaggi della storia. Oltre a Penelope e Colin, interpretati da Nicola Coughlan e Luke Newton, vedremo Adjoa Andoh nel ruolo di Lady Danbury, Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Simone Ashley (Kate Sharma), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Joanna Bobin (Lady Cowper), Harriet Cains (Philippa Featherington) e Bessie Carter (Prudence Featherington).

Fonte: Ufficio stampa Netflix

Insieme a loro, poi, Dominic Coleman (Lord Cowper), Hannah Dodd (Francesca Bridgerton), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Jessica Madsen (Cressida Cowper), Hannah New (Lady Tilley Arnold), Golda Rosheuvel (regina Carlotta), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington) e Julie Andrews (Lady Whistledown).