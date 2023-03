Laura Pausini e Paolo Carta si sposano: spuntano le pubblicazioni di matrimonio

Laura Pausini e Paolo Carta sposi, un sogno che si realizza

Il suo foltissimo pubblico ha atteso questa notizia per 18 anni. 18 anni che Laura Pausini ha trascorso al fianco di Paolo Carta, padre di sua figlia Paola nonché musicista della sua band storica, e che ora saranno suggellati dal matrimonio da celebrare entro il 2023. E sì, perché le pubblicazioni di matrimonio, valide per 6 mesi dalla data di affissione, restringono - e di molto - i tempi presunti per la festa di nozze.

Il documento è stato pubblicato dal settimanale DiPiù nella mattinata del 14 marzo e, dalle verifiche sui dati, è scongiurata la possibilità di un caso di omonimia. Laura Pausini e Paolo Carta non hanno mai nascosto di voler diventare marito e moglie. Anzi, avevano addirittura fissato una data che avevano dovuto rimandare a causa della pandemia e delle relative restrizioni. Da parte dei diretti interessati, poi, vige il più rigoroso silenzio.

Lei è infatti occupata nei festeggiamenti per i suoi primi 30 anni di carriera, avviata con la vittoria della sezione Novità (allora si chiamava così) del Festival di Sanremo 1993 in La Solitudine e celebrata con tre concerti che ha tenuto in un solo giorno e in tre città diverse; lui è sempre al suo fianco, non solo come compagno ma anche come musicista sul palco.

L'amore nato nel 2005

Ad accomunarli è stato il grande amore per la musica. Una vita che hanno condiviso sul palco e ai suoi margini, dopo il primo incontro avvenuto nel 2005 quando tutto è cambiato. È stato l'anno del suo opening al Festival di Sanremo in una versione rock dell'Inno di Mameli, apertura voluta da Paolo Bonolis, e quello dell'inizio della collaborazione con colei che sarebbe diventata la sua compagna di vita.

Per lei, l'amore è stato più forte di tutti i dubbi, proprio come lei stessa aveva avuto modo di raccontare: "Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era già stato sposato. Era fuori dalle mie convinzioni. Ho impiegato tantissimo ad accettare quest’amore. Che invece era forte. Siamo ancora qui, insieme. E Paolo l’ho preso con i suoi tre figli (Jader, Jacopo e Joseph, ndr), allora avevano 12, 11 e 3 anni: mai pensato di sostituirmi alla mamma, ma non volevo che questa storia potesse, anche minimamente, procurare danni a loro".

Paolo Carta, classe 1974, è uno stimato e affermato musicista che nella sua lunghissima carriera ha avuto modo di collaborare con artisti del calibro di Adriano Celentano, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti oltre che Gloria Gaynor, Whitney Houston e Lionel Richie. È stato sposato con Rebecca Galli, la mamma dei suoi primi tre figli, dalla quale ha divorziato ufficialmente nel 2012. Con Laura Pausini ha avuto una bambina, l'8 febbraio 2013, che hanno chiamato Paola. Non il nome del papà ma la crasi delle prime sillabe del loro due nomi: Paolo e Laura.