Laura Pausini, il racconto della malattia a Domenica In

Fonte: ANSA Laura Pausini da brividi, neanche la pioggia ferma la guerriera di cristalli

30 anni di carriera nel 2023. Laura Pausini è stata ospite a Domenica In, il 26 novembre, per raccontare di se stessa e dei successi che hanno caratterizzato la sua vita. Al centro c’è la sua famiglia, capitanata dai genitori Gianna e Fabrizio, e ha davvero tante cose per le quali essere grata. In particolare per l’amore che dà e che ha ricevuto, mentre per la prima volta svela cos’abbia causato il lieve malore accusato sul palco dell’Eurovision Song Contest nel 2022. Si tratta di una malattia alla quale l’artista di Solarolo ha dato un nome: si tratta di tachicardia parossistica sopraventricolare e ne soffre da piccola.

Laura Pausini parla della sua malattia a Mara Venier

“Da quando sono piccola ho un piccolissimo difettuccio al cuore che è la tachicardia parossistica sopraventricolare. Mi è venuto mentre presentavo all’Eurovision, l’ultima serata. Non è mai stato così forte. Il cuore esplode, delle volte non mi abituo, sento che va fuori dal corpo”, ha raccontato Laura Pausini a Mara Venier, alla quale ha concesso una lunga intervista in cui ha anche ricordato il piccolo malore accusato a Torino e che l’aveva costretta a lasciare il palco per qualche minuto.

Si tratta di un’accelerazione rapida del battito cardiaco e che lei ha definito come un “difettuccio al cuore”. L’ha anche associato alla forte emozione che prova ogni volta che si deve esibire, circostanza che non è mai cambiata nonostante la grande esperienza accumulata negli anni: è la stessa del debutto e di quel primo Sanremo Giovani nel quale aveva trionfato con La Solitudine. Da quel momento, è passata un’esistenza intera ma lei è rimasta la ragazza di sempre, ancora capace di stupirsi di fronte ai grandi trionfi professionali e ai traguardi raggiunti con il sostegno della sua famiglia.

L’amore per Paolo Carta

Si sono sposati il 22 marzo 2023 ma sono una coppia da 18 anni. “Stiamo insieme da 18 anni e ci siamo sposati. Siamo innamorati come i primi giorni e viviamo insieme, lavoriamo insieme…In 18 anni saremo stati lontani 20 giorni. Lui è una parte fondamentale per me nel sentirmi me stessa”, ha detto di suo marito di fronte a Mara Venier, con la quale ha ricordato anche i primi mesi in cui nessuno dei due immaginava che il loro legame sarebbe diventato qualcosa di molto più importante.

Insieme, hanno avuto una figlia che hanno chiamato Paola, unendo le sillabe iniziali dei loro nomi, e che oggi porta anche il cognome di mamma. È stata lei a portare le fedi, sorprendentemente nere, e ha assistito alla cerimonia che ha unito in matrimonio i suoi genitori. Lui era già stato sposato e da quelle nozze sono nati tre figli: Joseph (Holden di Amici di Maria De Filippi), Jacopo e Jader, e con loro formano una bellissima famiglia allargata.

Da quando si sono conosciuti, non si sono più lasciati. In 18 anni d’amore, trascorsi in larga parte in giro per il mondo, sono rimasti lontani per pochissimi giorni. E a suggellare il loro rapporto così speciale c’è anche la musica, che scrivono e suonano in due: lui è infatti il suo chitarrista e la segue in tour, al via nei prossimi mesi a supporto del nuovo album Anime parallele.