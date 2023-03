Laura Pausini si è sposata con Paolo Carta: “Abbiamo detto Sì”. Le foto

Laura Pausini si è sposata con Paolo Carta: l’annuncio è arrivato su Instagram dalla stessa cantante, che ha condiviso un meraviglioso scatto insieme al marito, vestita di bianco e raggiante come non mai. “Abbiamo detto sì”, le uniche ma significative parole dell’artista sui social, che aveva anticipato la bella notizia con un post sul suo profilo, dove aveva condiviso le romanticissime promesse di matrimonio.

Laura Pausini e Paolo Carta hanno detto sì: l’annuncio su Instagram

Già da qualche settimana si rincorrevano le voci del matrimonio di Laura Pausini e di Paolo Carta, indiscrezioni che avevano trovato conferma nelle pubblicazioni di matrimonio comparse sul sito del Comune di Roma, che poco spazio lasciavano ai dubbi.

E così, dopo 18 anni d’amore e una figlia insieme, la cantante e il suo compagno si sono finalmente sposati, coronando il loro sogno d’amore. È stata la stessa Pausini a confermare la notizia, pubblicando su Instagram uno scatto che la ritrae raggiante, vestita di bianco, accanto al suo Paolo, anche lui sorridente e felicissimo, mentre le stringe la mano.

“Abbiamo detto sì”, l’unica frase ma piena di significato a corredo dello scatto, perché del resto, di fronte alla felicità, anche le parole più belle non bastano. La cantante aveva anticipato ai suoi follower la meravigliosa notizia pubblicando un post romantico: “Che ogni tua promessa sia la mia, in salute e in malattia, c’è già tutti ciò che vuoi davanti a noi”.

Nelle storie la cantante ha poi pubblicato alcuni momenti del loro giorno speciale, dalla damigella d’onore, che non poteva che essere la loro Paola, e le fedi appena indossate, particolarissime. Le nozze arrivano dopo un grande traguardo professionale per Laura Pausini: il festeggiamento dei 30 anni di carriera con un tour folle di tre concerti a New York, Madrid e Milano in appena 24 ore.

Laura Pausini e Paolo Carta, un amore lungo 18 anni

Un grande amore quello di Laura Pausini e Paolo Carta, nato sotto il segno della musica. La cantante e il suo musicista si sono incontrati nel 2005, quando è entrato a far parte della sua band come chitarrista e da allora tutto è cambiato per lei: un sentimento travolgente, che li ha portati a giurarsi amore eterno.

Una storia nata per caso e che inizialmente aveva messo in crisi la Pausini: “Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era già stato sposato. Ho impiegato tantissimo ad accettare quest’amore. Ma ora siamo ancora qui, insieme”, aveva raccontato Laura in un’intervista.

Poi nel febbraio del 2013, a suggellare il loro amore era arrivata la piccola Paola, il suo “sogno più grande”, come aveva confessato la Pausini a Verissimo qualche anno fa. “Ci provavo da tanti anni e non veniva, tanto che alla fine ho pensato che non ci sarei più riuscita, e ho dato la colpa al mio lavoro, pensando che ero già stata troppo fortunata”.

Per anni i due avevano messo da parte l’idea del matrimonio, troppo impegnati sul versante professionale. Poi avevano finalmente deciso di convolare a nozze nel 2020, ma la pandemia li ha costretti ad abbandonare – ovviamente temporaneamente – il loro sogno.

E finalmente oggi, a distanza di 18 anni da quel loro primo incontro fortuito e a 10 dalla nascita della loro bambina, si sono giurati amore eterno, festeggiando ancora una volta il loro amore speciale.